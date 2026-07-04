HLV Cabo Verde xúc động tạm biệt World Cup, dành lời khen đặc biệt cho Argentina

Lần đầu tiên góp mặt tại World Cup, Cabo Verde đã trở thành hiện tượng khi bất bại ở vòng bảng với các trận hòa trước Tây Ban Nha, Uruguay và Ả Rập Xê Út để giành vé vào vòng knock-out. Đến cuộc đối đầu với Argentina của Lionel Messi, đại diện châu Phi tiếp tục khiến cả thế giới bất ngờ khi hai lần gỡ hòa và chỉ chịu khuất phục bởi bàn phản lưới nhà ở hiệp phụ thứ hai.

HLV Bubista nghẹn ngào chia tay World Cup

Phát biểu sau trận đấu, HLV Bubista không giấu được sự tiếc nuối khi đội bóng của ông đã ở rất gần một trong những cú sốc lớn nhất lịch sử World Cup.

"Không khí trong phòng thay đồ toàn là nỗi buồn. Chúng tôi buồn vì phải rời giải và vì đã ở rất gần chiến thắng. Các cầu thủ ôm nhau và khóc, nhưng đó cũng là một phần của quá trình trưởng thành. Điều đó cho thấy đội bóng này có một tâm hồn", chiến lược gia của Cabo Verde chia sẻ.

HLV Bubista cùng các học trò để thua tiếc nuối trước Argentina ẢNH: REUTERS

Dù thất bại, HLV Bubista khẳng định các học trò đã hoàn thành sứ mệnh lớn nhất của mình: "Chúng tôi đã làm rạng danh đất nước. Điều khiến tôi tự hào nhất là các cầu thủ đã thi đấu với phẩm giá và cho thấy bản sắc của Cabo Verde".

Theo ông, một quốc gia nhỏ bé với phần lớn cầu thủ không thi đấu ở những giải vô địch hàng đầu vẫn đủ sức cạnh tranh sòng phẳng với các ông lớn của bóng đá thế giới.

HLV Bubista cũng dành sự tôn trọng lớn cho Argentina sau màn rượt đuổi tỷ số đầy cảm xúc: "Tôi nghĩ Argentina đã chứng minh vì sao họ là nhà vô địch thế giới. Họ sở hữu bản lĩnh của một đội bóng lớn và biết cách vượt qua thời điểm khó khăn nhất”.

Tuy nhiên, nhà cầm quân này cũng không quên nhấn mạnh những gì Cabo Verde đã làm được. Ông nói đầy cảm xúc: "Tôi không nghĩ có nhiều đội có thể ghi hai bàn vào lưới Argentina và kéo họ vào hiệp phụ. Điều đó cho thấy các cầu thủ của tôi tài năng và giàu quyết tâm đến mức nào. Họ đã chiến đấu bằng lòng dũng cảm và chúng tôi chưa bao giờ đánh mất bản sắc. Tạm biệt World Cup 2026".

Cabo Verde bị loại, vì sao Argentina mới là đội đáng lo?

Cabo Verde rời giải trong tư thế ngẩng cao đầu

Trong trận đấu tại Miami, Cabo Verde đã nhiều lần khiến hàng chục nghìn CĐV Argentina trên khán đài phải nín thở. Thủ thành Vozinha mở đầu cho màn trình diễn quả cảm của đại diện châu Phi, trước khi Deroy Duarte ghi bàn gỡ hòa 1-1. Sau khi Lisandro Martinez giúp Argentina vượt lên ở hiệp phụ, Sidny Lopes Cabral tiếp tục tạo nên siêu phẩm tuyệt đẹp để cân bằng tỷ số 2-2. Cuối cùng, bàn phản lưới nhà không may của Diney Borges ở phút 111 đã chấm dứt giấc mơ lịch sử của Cabo Verde.

Cabo Verde có hành trình đầy tự hào ở World Cup 2026 ẢNH: REUTERS

Dù vậy, đội bóng xếp hạng 67 thế giới vẫn nhận được sự ngưỡng mộ từ nhiều người. Tại thủ đô Praia, người dân xuống đường ăn mừng đến tận rạng sáng như thể đội tuyển vừa giành chiến thắng. Một CĐV chia sẻ với AFP: "Chúng tôi thua trận nhưng cảm giác như vừa chiến thắng. Cabo Verde đã chơi ngang ngửa nhà vô địch thế giới".

Một người hâm mộ khác nói: "Chúng tôi đã được phép mơ. Cabo Verde khiến Argentina phải đổ mồ hôi và đó là điều không ai nghĩ tới".

World Cup 2026 khép lại với Cabo Verde không chỉ bằng những trận hòa trước Tây Ban Nha, Uruguay hay màn trình diễn quả cảm trước Argentina, mà còn bằng sự công nhận của cả thế giới dành cho một đội tuyển đến từ quốc đảo chỉ hơn nửa triệu dân.

Đối với HLV Bubista, thất bại này không phải dấu chấm hết. Ông bày tỏ: "Đây là bước đệm để chúng tôi trưởng thành hơn. Tôi nghĩ mọi người nên cảm ơn các cầu thủ, bởi họ đã chứng minh rằng một đất nước nhỏ bé cũng có thể làm nên những điều đặc biệt".