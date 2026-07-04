‘Thánh’ chuyển nhượng Fabrizio Romano bất ngờ cho thủ môn Vozinha lên sóng: Cầu thủ tự do!

Người hùng Cabo Verde, Vozinha sẽ đổi đời?

Kênh ESPN Africa gọi dòng thông báo của Fabrizio Romano liên quan thủ môn Vozinha là "điên rồ", vì đây lần đầu tiên một cầu thủ được xem là vô danh của Cabo Verde lại có mặt trong danh sách tin chuyển nhượng của chuyên gia "Here we go!" (bắt đầu thôi!), vốn rất nổi tiếng toàn cầu về các phi vụ chuyển nhượng cầu thủ.

Vozinha cứu thua hàng loạt cơ hội mà Messi tin rằng anh sẽ ghi bàn, từ các quả sút phạt trực tiếp lẫn cơ hội mặt đối mặt trong vòng cấm Ảnh: Reuters

Vozinha đã thực hiện tổng cộng 18 pha cứu thua ngoạn mục ở World Cup 2026 sau 4 trận đấu, trong đó có đến 8 pha cứu thua ở trận gặp Argentina tại vòng 32 đội ngày 4.7.

Đặc biệt, có đến hơn phân nửa trong số này, thủ môn 40 tuổi của Cabo Verde nhiều lần mặt đối mặt với Messi ngay trong vòng cấm, hoặc từ các pha sút phạt trực tiếp trứ danh của danh thủ 39 tuổi này, nhưng anh đều xuất sắc cứu thua.

Những biểu cảm khó tin của Messi sau mỗi pha hụt ghi bàn trong trận đấu đã cho thấy rõ điều đó. Messi bị cản phá ít nhất 2 cơ hội sút phạt tưởng chừng thành bàn, khi Vozinha tung hết người cứu thua bằng những đầu ngón tay.

Cabo Verde bị loại, vì sao Argentina mới là đội đáng lo?

Những pha cứu thua ngoạn mục này giúp Vozinha trở thành một trong số ít các thủ môn từ 40 tuổi trở lên đã có nhiều pha cứu thua nhất tại một kỳ World Cup, sau Peter Shilton (28 pha cứu thua, năm 1990) và Dino Zoff (27 pha, năm 1982). "Huyền thoại", trang thống kê Opta khẳng định về thủ môn Vozinha.

Vozinha cũng chính là điểm sáng nhất ở đội tuyển Quốc đảo nhỏ bé Cabo Verde tại World Cup 2026. Màn trình diễn của anh đã góp phần giúp Cabo Verde trở thành đội đầu tiên ở khu vực châu Phi ghi được nhiều hơn một bàn thắng trong một trận đấu tại World Cup trước nhà đương kim vô địch.

Họ cũng là quốc gia châu Phi thứ hai ghi được từ 2 bàn trong một trận đấu ở World Cup trước Argentina, sau Nigeria năm 2014. "Táo bạo. Xứng danh "Cá mập xanh", Opta cho biết thêm.

Vozinha nhận sự tôn trọng tuyệt đối từ Messi sau trận đấu Ảnh: Reuters

Theo báo Tây Ban Nha, MARCA: "Cabo Verde đã giành được sự tôn trọng tuyệt đối trên sân Hard Rock sau màn trình diễn quả cảm trước Argentina. Cả sân vận động đã đứng dậy vỗ tay vinh danh họ sau trận đấu. Argentina đã loại Cabo Verde trong trận đấu được cho là hay nhất của World Cup năm nay tính đến thời điểm này. Giữa Vozinha và Messi, họ cũng đã dành cho nhau sự tôn trọng tuyệt đối".

Sau khi chia tay World Cup 2026, dự kiến sẽ có nhiều cầu thủ Cabo Verde đổi đời, trong đó khả năng lớn nhất họ sẽ được rất nhiều CLB hàng đầu ở châu Âu để mắt đến. Trong đó có thủ môn Vozinha, người đang là cầu thủ tự do sau khi đã chia tay CLB Chaves (hạng 2 ở Bồ Đào Nha) hồi đầu tháng 6 trước khi dự World Cup, theo MARCA.

Thông báo của Fabrizio Romano, chắc chắn sẽ là cú hích rất lớn, có thể giúp Vozinha sớm tìm ra CLB mới đầu quân. Khả năng của thủ môn này là rất rõ ràng, các màn trình diễn ở đẳng cấp thế giới, điểm trừ của anh chỉ là tuổi tác.

Nhưng cũng nên nhớ, Vozinha bắt đầu chơi bóng đá chuyên nghiệp từ năm 25 tuổi, tài nghệ của anh sẽ hoàn toàn đáp ứng với các đội bóng lớn, MARCA nhấn mạnh.