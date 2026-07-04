Ai Cập mạnh cỡ nào, có gì đặc biệt khiến Messi và Argentina phải dè chừng: Bao giờ đấu nhau?

Lionel Messi vừa trải qua 120 phút nghẹt thở trước đội tuyển Cabo Verde. Phía trước anh là một đối thủ khác cũng đến từ châu Phi, giàu kinh nghiệm hơn, sở hữu ngôi sao lớn hơn và vừa chứng minh họ đủ lạnh lùng để sống sót trong một trận đấu knock-out kéo dài đến loạt luân lưu. Đó là đội tuyển Ai Cập.

Đội bóng của Mohamed Salah giành vé vào vòng 16 đội sau khi hòa đội tuyển Úc 1-1 qua 120 phút rồi thắng 4-2 trên chấm luân lưu. Đây là chiến thắng đầu tiên của Ai Cập ở vòng knock-out World Cup, một cột mốc lịch sử với nền bóng đá giàu thành tích bậc nhất châu Phi.

Ai Cập vượt qua Úc trên chấm luân lưu ở vòng 32 đội ẢNH: REUTERS

Nhìn vào tên tuổi, Argentina rõ ràng ở một đẳng cấp khác. Nhưng sau những gì Cabo Verde vừa làm được, nhà đương kim vô địch có đủ lý do để thận trọng. Ai Cập không cần kiểm soát trận đấu để trở nên nguy hiểm. Họ có thể chịu sức ép, kéo đối thủ vào thế giằng co rồi chờ đợi khoảnh khắc quyết định.

Đội tuyển Ai Cập không chỉ có Mohamed Salah

Nhắc đến Ai Cập, cái tên đầu tiên luôn là Mohamed Salah. Nhưng nếu chỉ nhìn vào ngôi sao lớn nhất, Argentina có thể đánh giá thấp phần còn lại của đối thủ.

Ai Cập bước vào World Cup với một tập thể có cấu trúc khá rõ. Họ không sở hữu nhiều cầu thủ đẳng cấp thế giới như Argentina, nhưng có sự kết hợp giữa kinh nghiệm, thể lực và khả năng chuyển trạng thái. Bên cạnh Salah, Omar Marmoush mang đến tốc độ, khả năng kéo bóng và đột phá ở không gian rộng. Đây chính là kiểu cầu thủ có thể gây khó cho Argentina nếu hàng thủ của HLV Lionel Scaloni dâng cao.

Mohamed Salah là ngôi sao lớn nhất của bóng đá Ai Cập ẢNH: REUTERS

Trận thắng đội tuyển Úc cho thấy một phẩm chất khác của Ai Cập: khả năng tồn tại trong thế trận không hoàn hảo. Emam Ashour đưa đội bóng châu Phi vượt lên, nhưng họ sau đó bị gỡ hòa và phải chơi đến hết hiệp phụ. Salah không có trận đấu nổi bật, song Ai Cập vẫn đứng vững trước khi thực hiện thành công cả 4 quả luân lưu.

Chi tiết này đáng chú ý bởi Ai Cập không phụ thuộc hoàn toàn vào việc Salah phải tỏa sáng. Trước đội tuyển Úc, đội trưởng của họ bị hạn chế đáng kể trong thời gian thi đấu chính thức nhưng vẫn đủ bình tĩnh ghi bàn trên chấm luân lưu. Một đội bóng có thể chiến thắng ngay cả khi ngôi sao số 1 không chơi trận hay nhất thường nguy hiểm hơn vẻ ngoài của họ.

Cabo Verde bị loại, vì sao Argentina mới là đội đáng lo?

Vì sao Argentina phải dè chừng?

Điểm mạnh lớn nhất của Ai Cập có thể không nằm ở khả năng áp đảo đối thủ, mà ở khả năng khiến trận đấu trở nên khó chịu. Họ có thể phòng ngự với số đông, thu hẹp khoảng trống trung lộ và buộc đối phương phải kiên nhẫn. Khi giành lại bóng, tốc độ của Salah và Marmoush tạo ra mối đe dọa trực tiếp phía sau hàng thủ. Nếu Argentina đẩy đội hình quá cao để vây hãm, chỉ một đường chuyền vượt tuyến cũng có thể thay đổi cục diện.

Đây là điều đặc biệt đáng lưu ý sau trận thắng Cabo Verde. Argentina đã 2 lần vượt lên nhưng 2 lần bị gỡ hòa, để lộ những khoảng trống khi đối thủ pressing và chuyển trạng thái nhanh. Nhà đương kim vô địch cuối cùng thắng 3-2 sau hiệp phụ, nhưng đó không phải màn trình diễn cho thấy sự kiểm soát tuyệt đối.

Đội tuyển Ai Cập tiến vào vòng 16 đội đầy thuyết phục ẢNH: REUTERS

Bài toán thể lực cũng không thể bỏ qua. Messi vừa chơi đủ 120 phút trong điều kiện nóng ẩm tại Florida. Ở tuổi 39, việc tiếp tục bước vào một trận knock-out căng thẳng chỉ sau ít ngày hồi phục là thử thách lớn. Trong khi đó, Ai Cập cũng vừa trải qua 120 phút trước đội tuyển Úc. Vì thế, cuộc đấu tại Atlanta có thể không chỉ được quyết định bằng kỹ thuật, mà còn bằng khả năng quản lý năng lượng.

Ai Cập dĩ nhiên vẫn có những giới hạn. Họ không phải đội bóng pressing liên tục ở cường độ cao, khả năng kiểm soát thế trận trước đối thủ mạnh còn hạn chế và sức sáng tạo có thể giảm đáng kể nếu Salah cùng Marmoush bị cô lập. Trận hòa 1-1 với đội tuyển Iran ở vòng bảng cũng cho thấy Ai Cập chưa phải một cỗ máy tấn công có thể liên tục áp đặt đối thủ.

Thể lực Messi bị ảnh hưởng đáng kể sau khi chơi trọn 120 phút ở trận đấu với Cabo Verde ẢNH: REUTERS

HLV Scaloni sẽ phải nghiên cứu rất kỹ Ai Cập nếu muốn tiến xa hơn trong hành trình bảo vệ ngôi vương ẢNH: REUTERS

Nhưng bóng đá knock-out không phải cuộc thi xem ai kiểm soát bóng nhiều hơn. Đó là nơi một tình huống phản công, một pha bóng cố định, một sai lầm hoặc một loạt luân lưu có thể quyết định tất cả. Và Ai Cập vừa chứng minh họ rất thoải mái trong kiểu trận đấu ấy.

Argentina vẫn là cửa trên. Messi vẫn là cầu thủ có khả năng tạo ra khác biệt chỉ bằng một khoảnh khắc. Nhưng sau 120 phút đầy bất an trước Cabo Verde, nhà đương kim vô địch hiểu rằng danh tiếng không còn là tấm vé bảo đảm.

Ai Cập có thể không mạnh hơn Argentina. Nhưng ở vòng knock-out World Cup, đôi khi điều đáng sợ nhất không phải đối thủ mạnh hơn. Mà là đối thủ biết cách sống sót đủ lâu để chờ nhà vô địch mắc sai lầm.