Argentina và Messi có đủ lực đấu Ai Cập nếu đối thủ chơi hay như… Cabo Verde?

Argentina đã đi tiếp, Cabo Verde đã dừng bước. Nhưng sau 120 phút nghẹt thở tại Miami (nước Mỹ) vào sáng 4.7 ranh giới giữa người chiến thắng và kẻ thất bại chưa bao giờ mong manh đến thế.

Theo The Guardian, đội tuyển Argentina đánh bại đội tuyển Cabo Verde 3-2 sau hiệp phụ trong một trong những trận đấu kịch tính nhất World Cup 2026. Lionel Messi ghi bàn, Lisandro Martinez lập công và Cristian Romero góp dấu giày vào tình huống quyết định ở phút 111.

Sydney Lopes Cabral tạo nên một trong những khoảnh khắc đẹp bậc nhất giải tính đến thời điểm này ẢNH: REUTERS

Trên lý thuyết, đó là một chiến thắng nữa của nhà đương kim vô địch. Nhưng thực tế trên sân kể câu chuyện khác. Khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, nhiều cầu thủ Argentina quỳ xuống. Hình ảnh ấy phản ánh rõ hơn mọi thống kê: đội bóng 3 lần vô địch thế giới vừa phải đi đến tận cùng giới hạn trước Cabo Verde - quốc gia có dân số khoảng 600.000 người và gần như toàn bộ đội hình được xây dựng từ cộng đồng kiều dân.

Cabo Verde xứng đáng được tôn trọng tuyệt đối

Messi mở tỷ số ở phút 28 bằng một pha xử lý mang đậm dấu ấn cá nhân. Nhưng thay vì sụp đổ trước sức ép từ Argentina và hàng vạn CĐV áo xanh - trắng, Cabo Verde kiên trì kéo trận đấu sang một kịch bản hoàn toàn khác. Deroy Duarte gỡ hòa ở phút 59. Đến hiệp phụ, khi Lisandro Martinez đưa Argentina dẫn 2-1, Cabo Verde một lần nữa trở lại.

Cabo Verde bị loại, vì sao Argentina mới là đội đáng lo?

Phút 102, Sydney Lopes Cabral tạo nên khoảnh khắc đẹp bậc nhất trận đấu. Nhận bóng bên cánh trái, anh ngoặt vào trong rồi tung cú sút chân phải vào góc xa, đánh bại Emiliano Martinez. The Guardian mô tả pha lập công ấy như một khoảnh khắc mang dáng dấp những bàn thắng kinh điển trong lịch sử World Cup.

Khoảng cách về đẳng cấp giữa 2 nền bóng đá dường như bị xóa nhòa trong trận đấu này ẢNH: REUTERS

Nhưng giá trị lớn nhất của Cabo Verde không chỉ nằm ở 2 bàn thắng. Họ đã 2 lần bị Argentina vượt lên, 2 lần kéo trận đấu trở về thế cân bằng. Sau hơn 100 phút, đội bóng châu Phi vẫn đủ sức pressing, liên tiếp giành phạt góc và buộc đối thủ phải lùi về phòng ngự.

Ngay cả khi Argentina có bàn quyết định ở phút 111, Cabo Verde vẫn tiếp tục tấn công. Emiliano Martinez phải cứu thua ở phút 116 và thêm một lần đối mặt nguy hiểm trước khi tiếng còi mãn cuộc vang lên.

Đây không còn là câu chuyện đơn giản về một đội bóng nhỏ chơi bằng tinh thần. Tinh thần có thể giúp một đội chịu đựng. Nhưng để 2 lần gỡ hòa trước Argentina, pressing đến hiệp phụ và liên tục tạo ra cơ hội, Cabo Verde cần nhiều hơn thế. Họ có tổ chức, có tốc độ, có niềm tin và quan trọng nhất, không bước vào trận đấu với tâm thế của một đội chờ đợi phép màu.

Messi đã ghi bàn trong cả 4 trận đấu tại World Cup năm nay ẢNH: REUTERS

Khoảng cách giữa 2 nền bóng đá là khổng lồ. Một bên là nhà đương kim vô địch thế giới, sở hữu Messi cùng dàn cầu thủ đang chơi ở những CLB hàng đầu. Bên kia là đội bóng của quốc gia chỉ gia nhập FIFA năm 1986. Nhưng trong 120 phút tại Miami, khoảng cách ấy gần như biến mất.

Argentina đi tiếp, nhưng giới hạn đã lộ ra

Điều đáng lo với Argentina không phải việc họ cần hiệp phụ để thắng. World Cup luôn có những trận đấu như vậy. Vấn đề nằm ở cách đội bóng của HLV Lionel Scaloni mất quyền kiểm soát.

Theo The Guardian, đây là trận Messi có ảnh hưởng thấp nhất từ đầu giải, dù anh vẫn ghi bàn và thực hiện quả phạt góc dẫn đến tình huống quyết định. Chi tiết ấy tạo ra một nghịch lý đáng chú ý: Messi vẫn đủ sức tạo khác biệt, nhưng Argentina không còn đủ sức biến sự khác biệt ấy thành quyền kiểm soát tuyệt đối.

Đội tuyển Argentina vẫn có những cá nhân khác gánh trọng trách ghi bàn bên cạnh Messi ẢNH: REUTERS

Cabo Verde đã tiếp cận được tuyến giữa Argentina, pressing cao và khai thác những khoảnh khắc hàng thủ đối phương mất tập trung. Sau bàn mở tỷ số của Messi, nhà đương kim vô địch không thể bóp nghẹt trận đấu. Sau khi dẫn 2-1 trong hiệp phụ, họ vẫn để đối thủ gỡ hòa.

2 lần vượt lên. 2 lần bị kéo trở lại. Đó là dấu hiệu đáng lo với một đội bóng đặt mục tiêu bảo vệ chức vô địch. Argentina vẫn có kinh nghiệm, chiều sâu và những cá nhân đủ sức định đoạt trận đấu. Nhưng World Cup bước càng sâu, đối thủ càng mạnh và sai lầm càng khó sửa. Những khoảng trống Cabo Verde khai thác được hôm nay hoàn toàn có thể trở thành cơ hội rõ ràng hơn trong chân những đội bóng hàng đầu.

Bài toán thể lực cũng bắt đầu xuất hiện. Argentina chỉ có 4 ngày nghỉ trước trận gặp đội tuyển Ai Cập tại Atlanta. Messi đã chơi đủ 120 phút trong điều kiện nóng ẩm tại Florida. Ở tuổi 39, đó là khối lượng vận động không thể xem nhẹ, nhất là khi phía trước có thể còn nhiều vòng knock-out.

Argentina rời Miami với tấm vé đi tiếp nhưng không còn nguyên vẹn cảm giác bất khả xâm phạm. Cabo Verde đã buộc nhà đương kim vô địch phải chạy đến phút cuối, phải thay đổi cách chơi, phải chịu đựng và phải chờ một tình huống cố định để sống sót. Đó có thể là giá trị lớn nhất của trận đấu này. Cabo Verde bị loại, nhưng họ rời World Cup sau khi chứng minh một đội bóng nhỏ vẫn có thể kéo nhà vô địch thế giới đến sát bờ vực.

Thủ thành Vozinha và đội tuyển Cabo Verde xứng đáng được nhận những lời khen ngợi ẢNH: REUTERS

Argentina đi tiếp, nhưng mang theo câu hỏi lớn hơn: Nếu Cabo Verde đã khiến họ khổ sở đến vậy, điều gì sẽ xảy ra khi đối thủ tiếp theo mạnh hơn, lạnh lùng hơn và không bỏ lỡ cơ hội? Sau đêm Miami, đội thua nhận được sự tôn trọng. Còn đội thắng nhận một lời cảnh báo.