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Thể thao World Cup 2026

Haaland lo thắt ruột khi Messi ghi bàn ầm ầm: 'Trắng tay' đua Vua phá lưới mất thôi!

Đồng Nguyên Khang
Đồng Nguyên Khang
Erling Haaland vừa khiến người hâm mộ thích thú khi đăng tải một dòng trạng thái hài hước trên trang cá nhân, sau khi Lionel Messi tiếp tục tỏa sáng tại World Cup 2026.

Sáng 4.7, Messi lại tỏa sáng ở World Cup 2026. Anh ghi bàn mở tỷ số trong chiến thắng 3-2 của Argentina trước Cabo Verde ở vòng 32 đội. Trên trang cá nhân, tiền đạo người Na Uy Erling Haaland chia sẻ ảnh đang nằm trên giường cùng một tin nhắn mang tính trêu đùa từ người hâm mộ. Nội dung tin nhắn viết: "Này, Messi vừa ghi bàn đấy. Tôi không nghĩ cậu giành được Chiếc giày vàng đâu".

Haaland lo thắt ruột khi Messi ghi bàn ầm ầm: 'Trắng tay' đua Vua phá lưới mất thôi! - Ảnh 1.

Haaland đồng tình với dự đoán của fan

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Haaland lo thắt ruột khi Messi ghi bàn ầm ầm: 'Trắng tay' đua Vua phá lưới mất thôi! - Ảnh 2.

Na Uy của Haaland chuẩn bị chạm trán Brazil. Đây sẽ là thử thách lớn với đại diện Bắc Âu

ẢNH: REUTERS

Haaland không phản bác. Thay vào đó, chân sút của Man City chỉ đáp lại ngắn gọn: "True" (Đúng thế) kèm biểu tượng cười ra nước mắt. Bài đăng nhanh chóng thu hút sự chú ý của người hâm mộ bởi nó phản ánh cuộc cạnh tranh ngày càng gay gắt ở nhóm đầu danh sách Vua phá lưới World Cup 2026.

Sau vòng 32 đội, Lionel Messi đã nâng tổng số bàn thắng lên 7, hơn 1 bàn so với người đứng thứ 2 là Kylian Mbappe. Trong khi đó, Haaland đang có 5 bàn thắng, bằng Harry Kane.

Haaland vẫn còn cơ hội để cải thiện thành tích. Na Uy đã giành vé vào vòng 16 đội và sẽ tiếp tục hành trình tại World Cup 2026. Tuy nhiên, điều khiến Haaland phải dè chừng là phong độ cực cao của Messi. Ở tuổi 39, đội trưởng Argentina vẫn liên tục tỏa sáng trong những thời khắc quan trọng.

Với việc World Cup 2026 bước vào giai đoạn knock-out, mỗi bàn thắng giờ đây đều có thể tạo ra khác biệt lớn. Và nếu Messi tiếp tục "nổ súng" như hiện tại, nỗi lo đùa vui của Haaland biết đâu lại trở thành sự thật.

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