Ở World Cup, sân nhà thường gắn với tiếng hò reo và khán đài phủ kín màu áo chủ nhà. Nhưng tại World Cup 2026, lợi thế ấy còn đến từ độ cao, khí hậu, quãng đường di chuyển và khả năng thích nghi.

Theo Reuters, đội tuyển Mexico bước vào trận gặp đội tuyển Anh ở vòng 16 đội sau khi thắng cả 4 trận đầu tiên và chưa thủng lưới. Chiến thắng 2-0 trước đội tuyển Ecuador cũng giúp Mexico có trận thắng knock-out đầu tiên ở World Cup kể từ năm 1986.

Tại sao sân nhà đang trở thành vũ khí thật sự ở World Cup 2026?

Estadio Azteca là ví dụ rõ nhất. Reuters cho biết đội tuyển Anh sẽ phải thi đấu ở độ cao khoảng 2.200 m tại Mexico City, yếu tố mà HLV Thomas Tuchel thừa nhận mang lại lợi thế đáng kể cho đội chủ nhà.

Ở độ cao này, không khí loãng hơn và khả năng hồi phục sau những pha tăng tốc bị thử thách. Với đội đã quen môi trường, đó là lợi thế. Với đội khách, đây có thể trở thành bài kiểm tra thể lực kéo dài suốt 90 phút, thậm chí 120 phút.

World Cup 2026 vì thế không chỉ buộc các đội nghiên cứu đối thủ. Họ còn phải chuẩn bị cho địa điểm thi đấu. Một đội có thể phân tích cách pressing của Mexico, nhưng khó mô phỏng hoàn toàn cảm giác chơi trước hàng chục ngàn CĐV chủ nhà trong điều kiện độ cao khác biệt.

Lợi thế này càng đáng chú ý khi World Cup lần đầu có 48 đội, 104 trận và trải dài trên 3 quốc gia Canada, Mexico và Mỹ. Giữa các điểm đến là sự khác biệt lớn về khí hậu, độ cao và quãng đường di chuyển.

Estadio Azteca là lợi thế của đội tuyển Mexico ảnh: reuters

Đội chủ nhà quen sân bãi, múi giờ và nhịp di chuyển. Trong khi đó, đội khách có thể vừa đá ở một thành phố khác, rồi phải bay, hồi phục và nhanh chóng thích nghi với địa điểm mới. Với đội tuyển Anh, trận gặp Mexico vì thế không chỉ là cuộc đấu chiến thuật. Đó còn là bài kiểm tra khả năng thích nghi của một ứng viên vô địch trong môi trường bất lợi.

World Cup 2026 đang nhắc lại một điều rất cũ của bóng đá: nơi trận đấu diễn ra đôi khi quan trọng không kém những người thi đấu. Trong một trận knock-out được quyết định bằng 1 khoảnh khắc, lợi thế địa phương hoàn toàn có thể tạo ra khác biệt.