Đội tuyển Argentina đã phải rất vất vả mới vượt qua hiện tượng Cabo Verde với tỷ số 3-2 sau 120 phút thi đấu kịch tính vào rạng sáng 4.7.2026 (theo giờ Việt Nam), qua đó giành quyền vào vòng 16 đội World Cup.

Trong lần đầu tiên góp mặt tại World Cup, Cabo Verde đã tạo nên một màn trình diễn đầy quả cảm. Đại diện châu Phi hai lần gỡ hòa sau khi bị dẫn trước, khiến khán giả trên sân Miami phải trải qua những cung bậc cảm xúc nghẹt thở.

Bước ngoặt chỉ đến ở phút 111. Từ quả phạt góc của Lionel Messi, trung vệ Cristian Romero bật cao đánh đầu. Bóng chạm tay hậu vệ Diney Borges của Cabo Verde rồi bay vào lưới, được tính là bàn phản lưới nhà, giúp Argentina vươn lên dẫn 3-2. Đây cũng là bàn thắng quyết định, đưa nhà đương kim vô địch giành vé đi tiếp để gặp Ai Cập ở vòng 16 đội tại Atlanta vào ngày 7.7.

Thoát hiểm trước Cabo Verde, HLV Argentina thừa nhận ‘toàn đội kiệt sức’

HLV Scaloni: "Đừng ai nói Argentina có nhánh đấu dễ"

HLV đội tuyển Argentina Lionel Scaloni thừa nhận chiến thắng 3-2 sau hiệp phụ trước Cabo Verde ở vòng 32 đội World Cup là lời nhắc nhở rằng không có trận đấu loại trực tiếp nào dễ dàng, sau khi Argentina hai lần để Cabo Verde gỡ hòa, trước khi chật vật giành vé đi tiếp.

HLV Scaloni phát biểu sau trận đấu: "Đây là câu trả lời dành cho những ai nói rằng chúng tôi rơi vào nhánh đấu dễ. Chúng tôi xứng đáng giành chiến thắng và đi tiếp, nhưng đó là một trận đấu cực kỳ khó khăn".

Được đánh giá vượt trội trước giờ bóng lăn, Argentina vẫn phải trải qua 120 phút đầy căng thẳng khi đối mặt với Cabo Verde.

HLV Scaloni nói về các cầu thủ của mình: "Họ đã kết thúc trận đấu trong tình trạng kiệt sức hoàn toàn".

Theo ông, Argentina vẫn còn nhiều điểm cần cải thiện, song điều đáng ghi nhận là tinh thần chiến đấu và bản lĩnh mà các cầu thủ thể hiện. Hiệp phụ kéo dài khiến nhiều cầu thủ bị chuột rút và xuống sức, nhưng họ vẫn vượt qua khó khăn nhờ tinh thần thi đấu hết mình.

Nhà cầm quân 48 tuổi cũng thừa nhận trận đấu khó khăn hơn rất nhiều so với dự đoán, đặc biệt sau khi hậu vệ trái Sidny Lopes Cabral của Cabo Verde ghi siêu phẩm gỡ hòa 2-2 trong hiệp phụ.

HLV Scaloni nói: "Lúc đó tôi chỉ mong trận đấu kết thúc càng sớm càng tốt. Mọi người đều thấy bàn thắng tuyệt đẹp mà họ ghi được. Tôi luôn rất thận trọng. Nhiều người nghĩ đây sẽ là một trận đấu dễ dàng, nhưng chúng tôi biết điều đó sẽ không xảy ra".

Trước câu hỏi liệu sức ép của một ứng viên vô địch có ảnh hưởng đến đội tuyển Argentina hay không, HLV Scaloni khẳng định điều làm nên sức mạnh của đội bóng là tinh thần không bao giờ bỏ cuộc. Ông cũng cho rằng các học trò đã đáp ứng được thử thách, dù điều kiện mặt sân không thuận lợi khi bóng không lăn như họ vẫn quen.

Cabo Verde ngẩng cao đầu rời World Cup

Khép lại buổi họp báo, HLV Scaloni dùng chính trận đấu để khái quát về bản sắc của bóng đá Argentina.

"Cabo Verde đã chơi với hơn 200% khả năng của họ và trong bóng đá, điều đó có thể san lấp mọi khoảng cách. Người hâm mộ Argentina hiểu rằng với chúng tôi, chẳng có điều gì là dễ dàng. Chiếc áo đấu này luôn mang một điều gì đó rất đặc biệt và sau trận đấu này, tôi tin đội bóng sẽ còn mạnh mẽ hơn".

Còn Cabo Verde, dù phải dừng bước, họ vẫn rời giải với tư thế ngẩng cao đầu. Trong lần đầu tiên dự World Cup, đội bóng xếp hạng 67 thế giới đã gây ấn tượng mạnh bằng tinh thần chiến đấu kiên cường và lối chơi gắn kết.

Là đội duy nhất trong bốn tân binh World Cup 2026 vượt qua vòng bảng để vào vòng 32 đội, Cabo Verde từng cầm hòa Tây Ban Nha, Uruguay và Ả Rập Xê Út. Trước Argentina, họ tiếp tục cho thấy sự lì lợm và chất lượng trong từng pha phối hợp, khiến nhà đương kim vô địch phải trải qua một trong những trận đấu khó khăn nhất kể từ đầu giải.