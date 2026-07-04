Đưa con sang Mỹ xem World Cup: Lý do không chỉ là chiều!

World Cup 2026 đang trở thành tâm điểm của người hâm mộ bóng đá toàn cầu. Trên các khán đài, những dòng người khoác áo đội tuyển, tiếng hò reo, cờ hoa và cảm xúc cuồng nhiệt tạo nên bầu không khí đặc trưng của ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Giữa không gian ấy, có những cậu bé đến từ Việt Nam đã vượt nửa vòng trái đất để lần đầu được trực tiếp theo dõi World Cup. Với các em, đó không chỉ là một chuyến đi xem bóng đá, mà còn là mùa hè đặc biệt khi giấc mơ sân cỏ thế giới trở thành trải nghiệm có thật.

Với Nguyễn Khải Anh (tên thường gọi là Michio), đến từ TP.HCM, khoảnh khắc đứng trên khán đài nước Mỹ không chỉ là một chuyến đi đáng nhớ, mà còn là điểm đến của một lời hứa ý nghĩa giữa em và cha mẹ.

Con cảm thấy rất vui, hào hứng và rất mong đợi đến ngày diễn ra trận đấu. Vì con quá hâm mộ cầu thủ Lamine Yamal và rất muốn đi xem nên ba mẹ đã cho con được trải nghiệm đi xem World Cup lần đầu tiên. Nguyễn Khải Anh

Mùa hè World Cup rực rỡ của những cậu bé Việt Nam

Khải Anh vừa hoàn thành lớp 5 và chuẩn bị bước vào bậc trung học cơ sở. Mùa hè này, em được gia đình đưa sang Mỹ xem đội tuyển Tây Ban Nha thi đấu, đồng thời tận mắt nhìn thấy thần tượng Lamine Yamal trên sân.

Chuyến đi không chỉ là món quà dành cho cột mốc tốt nghiệp tiểu học, mà còn là lời hứa gia đình dành cho Khải Anh nếu em đạt danh hiệu học sinh xuất sắc. Qua đó, cậu bé hiểu rằng để chạm tới ước mơ, cần có sự nỗ lực và kiên trì.

Chị Nguyễn Thị Ngọc Diệp (mẹ của Khải Anh), cho biết nền tảng học tập của con vốn khá tốt, nhưng khi gia đình đưa ra một mục tiêu cụ thể, con có thêm sự tập trung và tinh thần phấn đấu.

"Tuy nhiên không phải lúc nào mình cũng hứa. Nếu cái gì cũng hứa thì vô tình con sẽ nghĩ phải có phần thưởng thì mới cố gắng. Đây là dịp đặc biệt vì con tốt nghiệp lớp 5. Thật ra món quà đã chuẩn bị từ trước, nhưng mình chuyển nó thành lời hứa. Khi ba mẹ đã hứa thì phải làm để con hiểu rằng sau này khi con hứa với ba mẹ thì con cũng phải thực hiện", chị Diệp chia sẻ.

Nguyễn Khải Anh đã đến đất nước Mỹ để trực tiếp theo dõi World Cup ẢNH: NVCC

Về phía Khải Anh, cậu bé cho biết em từng hứa với ba mẹ sẽ đạt học sinh xuất sắc. Với em, điều đó là công bằng vì bản thân vừa có cơ hội được đi xem bóng đá, vừa có thể trở thành một học sinh xuất sắc.

Nếu chuyến đi đến World Cup là đích đến của một lời hứa, thì phía sau đó là một niềm đam mê đã được nuôi dưỡng từ nhiều năm trước. Ban đầu, Khải Anh không phải là một cậu bé lớn lên cùng trái bóng. Chính những giờ học ngoại khóa ở trường đã mở ra cho em một thế giới mới.

"Ban đầu Michio không yêu thích bóng đá đâu. Nhưng tại trường, các thầy cô động viên con tham gia những buổi học ngoại khóa. Rồi dần dần con yêu thích bóng đá. Thần tượng mà con yêu thích nhất là Lamine Yamal. Con chỉ nguyện ước là được coi bạn ấy trên sân bóng thôi", chị Diệp kể.

Mùa hè này, Khải Anh được gia đình đưa sang Mỹ xem đội tuyển Tây Ban Nha thi đấu, đồng thời tận mắt nhìn thấy thần tượng Lamine Yamal trên sân

ẢNH: NVCC

Cùng với hành trình nuôi dưỡng đam mê của Khải Anh, tại một trận đấu khác thuộc khuôn khổ World Cup 2026 trên đất Mỹ, cũng có một cậu bé Việt Nam khác đang đứng giữa khán đài rực rỡ để viết tiếp câu chuyện ước mơ của mình. Đó là Nguyễn Dũng Trí, 12 tuổi, đến từ thành phố Hà Nội.

Dũng Trí đã đem lòng yêu bóng đá từ năm lớp 1 và trở thành người hâm mộ cuồng nhiệt của siêu sao Kylian Mbappé từ khi mới học lớp 2. Với cậu bé, việc được tận mắt chứng kiến thần tượng thi đấu trực tiếp tại giải đấu lớn nhất hành tinh là một giấc mơ cháy bỏng kéo dài suốt nhiều năm thơ ấu.

Để biến điều ước của con trai thành hiện thực, gia đình Dũng Trí đã âm thầm lên kế hoạch chi tiết từ cuối năm 2025. Ngay sau Tết Nguyên đán năm 2026, những khâu chuẩn bị cuối cùng về thủ tục và vé trọn gói đã hoàn tất, sẵn sàng đưa con sang Mỹ kết hợp du lịch và thưởng thức ngày hội World Cup.

Anh Nguyễn Trung Dũng đã đưa con sang Mỹ kết hợp du lịch và thưởng thức ngày hội World Cup ẢNH: NVCC

Chia sẻ với phóng viên báo Thanh Niên, anh Nguyễn Trung Dũng (cha của Dũng Trí), cho biết đây là một quyết định được cả gia đình cân nhắc kỹ lưỡng vì chi phí cho chuyến đi không hề nhỏ. Tuy nhiên, World Cup không diễn ra thường xuyên, và cơ hội để con được sống trong bầu không khí cuồng nhiệt ấy khi còn nhỏ là điều rất hiếm hoi, giá trị.

Mỗi lần Mbappé ghi bàn, Dũng Trí đều ăn mừng theo đúng phong cách của thần tượng. Và khi đứng giữa khán đài World Cup, khoảnh khắc mà em chờ đợi cuối cùng cũng đến. Đó là lần đầu tiên cậu bé được sống trong bầu không khí của ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh, được gọi tên cầu thủ mình yêu thích.

Dũng Trí đã đem lòng yêu bóng đá từ năm lớp 1 và trở thành người hâm mộ cuồng nhiệt của siêu sao Kylian Mbappé từ khi mới học lớp 2 ẢNH: NVCC

Không chỉ là chiều con, mà là đồng hành đúng cách

Cũng chung niềm yêu thích sân cỏ, Khải Anh hiện tham gia đội tuyển bóng đá của trường, thi đấu ở các giải học sinh và những buổi giao lưu liên kết quốc tế. Nhưng điều khiến ba mẹ em yên tâm không chỉ nằm ở kết quả thắng thua, mà ở sự bền bỉ của một đứa trẻ biết theo đuổi điều mình yêu thích, học cách hợp tác, tôn trọng và kiên trì.

Chị Diệp cho biết Khải Anh được đội tuyển bóng đá của trường gọi vào tập luyện, tham gia các giải của thành phố cũng như các giải liên kết quốc tế của trường. Thông qua bóng đá, gia đình muốn con hiểu rằng đây không chỉ là một môn thể thao, mà còn là nơi con học được sự kiên nhẫn, tinh thần đồng đội và cách theo đuổi ước mơ.

"Có thể con không có năng khiếu, nhưng dựa vào sự cần cù và niềm đam mê của con thì con sẽ đạt được ước mơ của mình", mẹ Khải Anh chia sẻ.

Khải Anh hiện tham gia đội tuyển bóng đá của trường, thi đấu ở các giải học sinh và những buổi giao lưu quốc tế ẢNH: NVCC

Đồng hành cùng đam mê của con, theo ba mẹ Khải Anh, không có nghĩa là chiều theo mọi mong muốn. Điều quan trọng hơn là quan sát, lắng nghe và giúp con tìm được con đường phù hợp nhất với chính mình.

"Không phải tất cả sở thích và ước mơ của con thì mình đều có thể thực hiện theo. Mình sẽ lựa chọn ước mơ nào phù hợp với định hướng của gia đình, phù hợp với tính cách, thể trạng, sức khỏe của con. Mình không thể ép con theo ý của ba mẹ, nhưng mình cũng không thể để con tự phát triển mà không có sự định hướng của ba mẹ", chị Diệp nói.

Khi nhận ra tình yêu bóng đá của con không còn là cảm xúc nhất thời, ba mẹ quyết định dành cho Khải Anh một trải nghiệm đặc biệt. Kế hoạch sang Mỹ đã được chuẩn bị từ trước, nhưng lịch trình của cả gia đình được điều chỉnh chỉ vì một lý do: đúng ngày đội tuyển Tây Ban Nha thi đấu.

"Kế hoạch đi Mỹ thì ba mẹ cũng đã có từ trước, nhưng ba mẹ phải đổi lại toàn bộ lịch trình để đúng với lịch trình của Tây Ban Nha", chị Diệp kể.

Chị Nguyễn Thị Ngọc Diệp cho biết kế hoạch sang Mỹ đã được chuẩn bị từ trước, nhưng lịch trình của cả gia đình được điều chỉnh chỉ vì một lý do: đúng ngày đội tuyển Tây Ban Nha thi đấu ẢNH: NVCC

"Thần tượng Lamine Yamal của con trong trận đấu đó đã chơi rất cố gắng. Con hâm mộ Lamine Yamal bởi vì sự xuất sắc của anh ấy. Con rất thường theo dõi Lamine Yamal trên TikTok và trên mạng xã hội. Con đã học được từ Lamine Yamal là mình phải cố gắng để có thể thành công", Khải Anh chia sẻ về trận đấu giữa Tây Ban Nha và Cabo Verde. Với Khải Anh, điều đáng nhớ nhất không nằm trên bảng tỷ số. Đó là khoảnh khắc lần đầu được nhìn thấy cầu thủ mình vẫn dõi theo qua màn hình xuất hiện ngay trước mắt.

Bên cạnh đó, điều lớn nhất Khải Anh mang về sau chuyến đi không chỉ là ký ức về lần đầu xem World Cup, mà là niềm tin vào sự nỗ lực và sự đồng hành của gia đình.

"Đối với con, bóng đá thật sự không chỉ là một môn thể thao mà còn dạy cho con rất nhiều điều như tôn trọng bạn bè, tôn trọng đối thủ và phải kiên trì trong học tập cũng như tập luyện thể thao", Khải Anh chia sẻ. ẢNH: NVCC

Từ câu chuyện của Khải Anh tại sân vận động Mercedes-Benz cho đến hành trình vỡ òa cảm xúc của Dũng Trí khi chứng kiến Kylian Mbappé ghi bàn, những đứa trẻ Việt Nam đã tạo nên những kỷ niệm mùa hè rực rỡ nhất trên đất Mỹ.

Hai cậu bé, hai đội tuyển, hai thần tượng khác nhau. Nhưng cả hai gặp nhau ở một điểm chung: đằng sau mỗi ước mơ của con trẻ, khi có sự đồng hành đúng cách của cha mẹ, điều được tạo ra không chỉ là một chuyến đi, mà là niềm tin để các em bước tiếp trên hành trình trưởng thành của chính mình.