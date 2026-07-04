Haaland ‘mệt rã rời’: World Cup 48 đội đang vắt kiệt sức cầu thủ ra sao?

Erling Haaland nổi tiếng với sức mạnh và nền tảng thể chất vượt trội. Nhưng sau khi ghi bàn đưa đội tuyển Na Uy vào vòng 16 đội World Cup, chính tiền đạo này thừa nhận anh đã "mệt rã rời".

Nếu ngay cả Haaland cũng cạn năng lượng, câu chuyện có lẽ không còn nằm ở riêng một cầu thủ. World Cup lần đầu mở rộng lên 48 đội, với 104 trận trên 3 quốc gia, đang biến thể lực thành một cuộc chiến thực sự.

Haaland là mẫu cầu thủ cao to và rất mạnh mẽ ẢNH: REUTERS

Theo Reuters, Haaland xuống sức rõ rệt sau chiến thắng 2-1 của đội tuyển Na Uy trước đội tuyển Bờ Biển Ngà ở vòng 32 đội. Điều đáng nói, anh và Martin Odegaard từng được nghỉ ở trận gặp đội tuyển Pháp để giữ sức cho vòng knock-out.

World Cup 2026 kéo dài 39 ngày trên lãnh thổ Mỹ, Canada và Mexico. Các đội tiến sâu có thể phải chơi 8 trận thay vì 7 như trước, trong bối cảnh nhiều ngôi sao vừa trải qua mùa giải CLB dày đặc.

Chuyên gia y học thể thao Dom Rae nói với Reuters rằng vài ngày nghỉ có thể giúp cầu thủ hồi phục đáng kể, nhưng không thể xóa bỏ sự mệt mỏi tích lũy suốt nhiều tháng.

Đá nhiều, di chuyển xa, thời tiết khắc nghiệt

Giải đấu trải rộng trên 16 thành phố thuộc 3 quốc gia. Sau mỗi trận, cầu thủ có thể phải lên máy bay, thay đổi múi giờ và thích nghi với điều kiện thi đấu mới. HLV đội tuyển CH Czech Miroslav Koubek từng nhắc đến sự kiệt sức vì di chuyển dày đặc sau khi đội nhà bị loại.

Nắng nóng cũng là thách thức lớn. Reuters dẫn dự báo cho thấy chỉ số nhiệt ở một số nơi có thể lên 40,6 - 46,1 độ C. Một nghiên cứu trước giải cảnh báo khoảng 25% trong tổng số 104 trận có nguy cơ vượt ngưỡng an toàn về nhiệt do FIFPRO khuyến nghị.

Thời tiết nắng nóng ảnh hưởng không nhỏ đến thể lực cầu thủ ẢNH: REUTERS

Bài toán càng phức tạp khi cầu thủ phải liên tục thích nghi với nóng, ẩm và độ cao. Trước trận đội tuyển Anh gặp đội tuyển Mexico, độ cao khoảng 2.200 m của Mexico City từng được cảnh báo có thể ảnh hưởng đến thể lực và hồi phục.

Trường hợp Haaland vì thế đặc biệt đáng chú ý. Nếu một trong những cầu thủ có nền tảng thể chất mạnh mẽ nhất thế giới cũng phải thừa nhận "mệt rã rời", những ngôi sao đã thi đấu dày đặc suốt mùa giải CLB đang ở trạng thái nào?

World Cup 2026 mới đi qua hơn nửa chặng đường, nhưng dấu hiệu quá tải đã xuất hiện. Khi giải đấu ngày càng lớn hơn, nhiều trận hơn và di chuyển xa hơn, chiếc cúp vàng có thể không chỉ thuộc về đội mạnh nhất, mà còn thuộc về đội còn đủ sức chơi đến trận cuối cùng.