Đội bóng của Mohamed Salah hòa đội tuyển Úc 1-1 sau 120 phút rồi thắng 4-2 trên chấm luân lưu để vào vòng 16 đội. Argentina rõ ràng được đánh giá cao hơn, nhưng Ai Cập có đủ yếu tố để khiến nhà đương kim vô địch thận trọng.

Ai Cập không chỉ có Salah. Omar Marmoush mang đến tốc độ, khả năng kéo bóng và đột phá ở khoảng trống. Khi giành lại bóng, bộ đôi này có thể trực tiếp đe dọa phía sau hàng thủ Argentina, đặc biệt nếu đội bóng của HLV Lionel Scaloni dâng cao.

Trận thắng đội tuyển Úc cũng cho thấy Ai Cập không phụ thuộc hoàn toàn vào Salah. Dù đội trưởng không có màn trình diễn nổi bật trong thời gian thi đấu chính thức, họ vẫn đứng vững qua 120 phút và thực hiện thành công cả 4 quả luân lưu.

Đội tuyển Ai Cập có gì để thách thức Messi và Argentina?

Điểm mạnh của Ai Cập không nằm ở khả năng áp đảo, mà ở cách khiến trận đấu trở nên khó chịu. Họ có thể phòng ngự số đông, thu hẹp khoảng trống trung lộ rồi chờ cơ hội phản công bằng tốc độ của Salah và Marmoush.

Đây là điều Argentina phải dè chừng sau trận thắng Cabo Verde. Nhà đương kim vô địch 2 lần vượt lên nhưng đều bị gỡ hòa, để lộ khoảng trống khi đối thủ pressing và chuyển trạng thái nhanh.

Bài toán thể lực cũng đáng chú ý. Messi vừa chơi đủ 120 phút trong điều kiện nóng ẩm tại Florida. Ở tuổi 39, quãng nghỉ ngắn trước trận tiếp theo có thể trở thành thử thách. Ai Cập cũng vừa trải qua 120 phút trước đội tuyển Úc, khiến khả năng quản lý năng lượng có thể ảnh hưởng lớn đến cuộc đấu.

Đội tuyển Ai Cập tiến vào vòng 16 đội đầy thuyết phục ẢNH: REUTERS

Ai Cập vẫn có giới hạn về khả năng kiểm soát và sáng tạo nếu Salah cùng Marmoush bị cô lập. Nhưng bóng đá knock-out đôi khi chỉ cần 1 pha phản công, 1 tình huống cố định hay 1 sai lầm.

Argentina vẫn là cửa trên. Nhưng sau trận đấu chật vật trước Cabo Verde, Messi cùng đồng đội hiểu rằng Ai Cập - với tốc độ, sự lì lợm và bản lĩnh vừa thể hiện trên chấm luân lưu - không phải đối thủ dễ bị khuất phục.