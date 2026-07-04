Argentina đã đi tiếp, Cabo Verde dừng bước. Nhưng sau 120 phút nghẹt thở tại Miami (Mỹ) sáng 4.7, ranh giới giữa chiến thắng và thất bại trở nên mong manh hơn bao giờ hết.

Theo The Guardian, đội tuyển Argentina thắng 3-2 sau hiệp phụ. Lionel Messi mở tỷ số ở phút 28, nhưng Cabo Verde 2 lần gỡ hòa, trong đó có siêu phẩm của Sydney Lopes Cabral ở phút 102. Phải đến phút 111, Argentina mới có tình huống quyết định trận đấu.

Cabo Verde 2 lần bị dẫn, 2 lần trở lại. Sau hơn 100 phút, họ vẫn pressing, liên tục gây sức ép và buộc Emiliano Martinez phải cứu thua ở cuối trận. Trước nhà đương kim vô địch thế giới, đội bóng của quốc gia chỉ khoảng 600.000 dân đã khiến khoảng cách giữa 2 nền bóng đá gần như biến mất.

Cabo Verde bị loại, vì sao Argentina mới là đội đáng lo?

Đó không chỉ là câu chuyện về tinh thần. Cabo Verde có tổ chức, tốc độ và đủ tự tin để tấn công Argentina đến phút cuối. Họ bị loại, nhưng rời World Cup với sự tôn trọng.

Với Argentina, điều đáng lo không phải việc phải đá hiệp phụ, mà là cách đội bóng của HLV Lionel Scaloni nhiều lần mất quyền kiểm soát. Theo The Guardian, đây là trận Messi có ảnh hưởng thấp nhất từ đầu giải, dù anh vẫn ghi bàn và thực hiện quả phạt góc dẫn đến tình huống quyết định.

Messi lộ rõ dấu hiệu xuống sức khi trận đấu với Cabo Verde kéo dài sang hiệp phụ ẢNH: REUTERS

Bài toán thể lực cũng xuất hiện khi Argentina chỉ có 4 ngày nghỉ trước trận gặp đội tuyển Ai Cập. Messi đã chơi đủ 120 phút trong điều kiện nóng ẩm tại Florida. Ở tuổi 39, đó là thử thách không nhỏ. Argentina đi tiếp, nhưng không còn nguyên vẹn cảm giác bất khả xâm phạm. Cabo Verde bị loại, còn nhà đương kim vô địch mang theo một lời cảnh báo.