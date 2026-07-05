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Thể thao World Cup 2026

Thống kê cực khó tin ở trận Paraguay thua Pháp: Đội đá xấu không dính thẻ nào, trọng tài ‘đi’ đâu

Đồng Nguyên Khang
Đồng Nguyên Khang
Dù Paraguay phạm lỗi rất nhiều và bị lên án do lối đá rắn, tiểu xảo, đại diện Nam Mỹ vẫn không nhận bất cứ một tấm thẻ vàng nào trong trận gặp Pháp ở vòng 16 đội World Cup 2026 diễn ra rạng sáng 5.7 (giờ Việt Nam).

Theo Opta, đây là lần đầu tiên Paraguay không nhận thẻ vàng trong một trận World Cup sau 28 năm. Lần gần nhất họ làm được điều này là ở trận gặp Nigeria ở World Cup 1998. Điều đáng nói là Paraguay trình diễn thứ bóng đá đáng lên án. Trước những ngôi sao giàu tốc độ, kỹ thuật như Kylian Mbappe, Michael Olise... đại diện Nam Mỹ đã phạm lỗi rất nhiều, thậm chí là các lỗi triệt hạ và dùng cả tiểu xảo. Điều đáng nói là Pháp lại nhận 3 thẻ vàng (Kone, Olise và Barcola).

Thống kê cực khó tin ở trận Paraguay thua Pháp: Đội đá xấu không dính thẻ nào, trọng tài ‘đi’ đâu- Ảnh 1.

Mbappe nổi nóng sau khi bị phạm lỗi

ẢNH: REUTERS

Nhiều trang mạng xã hội liên quan đến bóng đá chỉ trích nặng nề Paraguay. Ngay cả trang báo lớn của nước Anh là Guardian cũng đánh giá Miguel Almiron và các đồng đội đã áp dụng "dirty football" (tạm dịch: thứ bóng đá dơ bẩn), gọi Pháp là những quý ông chơi bóng.

HLV Didier Deschamps chia sẻ sau trận: "Paraguay sử dụng mọi tiểu xảo mà họ có. Đó không hẳn là thứ bóng đá mà mọi người thích xem, nhưng chúng tôi vẫn tập trung thi đấu và điều đó không dễ thực hiện".

Tại sao sân nhà đang trở thành vũ khí thật sự ở World Cup 2026?

Do quá sa đà vào việc phạm lỗi, triệt hạ... Paraguay cho người hâm mộ có cảm giác họ không muốn chơi bóng. Ở trận này, đại diện Nam Mỹ chỉ có tỷ lệ chuyền bóng chính xác là 54%. Ở vòng bảng, con số ở trận gặp Thổ Nhĩ Kỳ là 53,9%. Lần đầu tiên từ World Cup 1966, có một đội tuyển chuyền bóng tệ đến vậy.

Đương nhiên, Paraguay không thể ngăn cản Pháp. Mbappe là người ghi bàn thắng quyết định trên chấm phạt đền, giúp "Les Bleus" vào tứ kết. Tiền đạo của Real Madrid đã có tổng cộng 11 bàn thắng ở vòng knock-out World Cup. Tính từ năm 2018, một mình Mbappe ghi nhiều bàn ở knock-out hơn Brazil, Anh (10 bàn), Bồ Đào Nha (9 bàn) và Tây Ban Nha (4 bàn). Anh cũng đang dẫn đầu danh sách Vua phá lưới World Cup 2026 với 7 bàn và 2 kiến tạo.


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