Trực tiếp Paraguay - Pháp, World Cup 2026: Mbappe đưa Les Bleus vào tứ kết?

*NHẬN ĐỊNH TRƯỚC TRẬN

"Không nghi ngờ gì nữa, đội tuyển Pháp là ứng viên sáng giá nhất cho danh hiệu vô địch World Cup 2026. Ở 4 trận đấu đã qua, các học trò HLV Didier Deschamps chơi tuyệt hay và gần như không lộ điểm ra điểm yếu.

Với lực lượng đồng đều ở cả 3 tuyến và chiều sâu đội hình khi các cầu thủ dự bị cũng chơi không kém cạnh, đội tuyển Pháp có rất nhiều phương án vận hành, trước từng đối thủ và từng thời điểm trong trận. Lối chơi ưa thích của đội tuyển Pháp là kiểm soát, áp đặt thế trận. Bên cạnh khả năng tấn công trực diện, đội tuyển Pháp còn nguy hiểm khi triển khai tấn công từ hai cánh. Khi cần, họ lùi về phòng ngự và chuyển đổi trạng thái sang tấn công chớp nhoáng, hiệu quả", chuyên gia bóng đá Đoàn Minh Xương phân tích.

Điểm mạnh lớn nhất của đội tuyển Pháp nằm ở hàng tấn công. Trong đó, Mbappe đang có phong độ cực kỳ ấn tượng khi cùng với Messi (Argentina) dẫn đầu danh sách vua phá lưới với 6 bàn. Các đối thủ lường trước được sự nguy hiểm của ngôi sao này và theo kèm rất chặt nhưng với bản năng của cây săn bàn ngoại hạng, Mbappe vẫn tỏa sáng.

Mbappe (trái) hứa hẹn tỏa sáng khi cùng đội tuyển Pháp chạm trán Paraguay ẢNH: REUTERS

Hàng công đội tuyển Pháp đâu chỉ có Mbappe mà còn sở hữu những ngôi sao đẳng cấp như Dembele với 4 lần lập công, hay Olise với nhãn quan nhạy bén đã 5 lần kiến tạo cho đồng đội ghi bàn. Bên cạnh đó, chân sút Barcola cũng đang có phong độ cao, sẵn sàng cùng Mbappe, Dembele gánh vác hàng công của "Les Bleus".

Trong khi đó, đội tuyển Paraguay đã tạo bất ngờ lớn khi loại đội tuyển Đức sau loạt đá luân lưu kịch tính tại vòng 32 đội. Ông Đoàn Minh Xương đánh giá: "Vượt qua được một trong những ứng viên vô địch cho thấy bản lĩnh, sự lì lợm đáng gờm của đội bóng khu vực Nam Mỹ. Đội tuyển Paraguay trung thành với lối chơi phòng ngự, chờ cơ hội phản công. Sự kết dính, lăn xả giúp hàng phòng ngự đội tuyển Paraguay vững vàng. Nếu tiếp tục giữ được sự kỷ luật trong lối chơi, Paraguay sẽ gây khó cho đội tuyển Pháp".

Vì sao cầu thủ sút quá nhanh sau tiếng còi dễ hỏng luân lưu?

Khá thú vị khi đội tuyển Paraguay đã thi đấu 4 trận tính từ vòng đấu bảng, vào vòng 16 đội mà chỉ ghi được tổng cộng 3 bàn thắng. Tuy nhiên, điều đó cũng cho thấy phòng ngự là ưu tiên hàng đầu của đội bóng Nam Mỹ. Thành bại của đội tuyển Paraguay trong việc chống chọi với dàn sao trên hàng tấn công của đội tuyển Pháp chắc chắn phải trông chờ vào những vị trí chủ lực nơi hàng phòng ngự của Paraguay như thủ môn Orlando Gill, đội trưởng Gustavo Gomez…

Ở lần chạm trán chính thức gần nhất tại vòng 16 đội World Cup năm 1998, đội tuyển Paraguay xuất sắc cầm hòa Pháp 0-0 sau 90 phút. Phải đến hiệp phụ, "Les Bleus" mới có bàn thắng vàng do công của Laurent Blanc.