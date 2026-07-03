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Thời sự

Bắt 2 người ghi cá độ bóng đá mùa World Cup 2026 qua Zalo

Huy Đạt
Huy Đạt
Lợi dụng sức nóng của World Cup 2026, các nghi phạm sử dụng Zalo để nhận ghi cá độ bóng đá cho nhiều người vừa bị công an bắt giữ để điều tra.

Ngày 3.7, Công an xã Quế Sơn (Đà Nẵng) cho biết đơn vị vừa phối hợp Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng bắt giữ khẩn cấp 2 nghi phạm để điều tra hành vi đánh bạc dưới hình thức ghi cá độ bóng đá qua ứng dụng Zalo trong thời gian diễn ra vòng chung kết World Cup 2026.

Bắt 2 người ghi cá độ bóng đá mùa World Cup 2026 qua Zalo- Ảnh 1.

Hai nghi phạm bị Công an thành phố Đà Nẵng bắt giữ để điều tra hành vi ghi cá độ bóng đá World Cup 2026 qua ứng dụng Zalo

ẢNH: Đ.X

Theo thông tin ban đầu, ngày 1.7, lực lượng chức năng thi hành lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp và quyết định tạm giữ đối với N.V.D (35 tuổi, ở xã Vạn Tường, tỉnh Quảng Ngãi) và T.V.K (35 tuổi, ở xã Sơn Cẩm Hà, thành phố Đà Nẵng) để điều tra về hành vi đánh bạc.

Trước đó, Công an xã Quế Sơn phát hiện N.V.D có biểu hiện nghi vấn liên quan hoạt động ghi cá độ bóng đá. Qua đấu tranh, nghi phạm này khai nhận đã sử dụng ứng dụng Zalo để nhận và ghi cá độ các trận đấu thuộc vòng chung kết World Cup 2026 cho một số người ngoài địa phương nhằm hưởng lợi bất chính.

Hiện Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng đang tiếp tục củng cố hồ sơ, mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của những người liên quan trong đường dây ghi cá độ bóng đá để xử lý theo quy định của pháp luật.

Công an khuyến cáo người dân không tham gia đánh bạc, tổ chức đánh bạc hoặc cá độ bóng đá dưới mọi hình thức, nhất là trên không gian mạng. Khi phát hiện các hành vi liên quan đến cờ bạc, cá độ bóng đá trái phép, người dân cần kịp thời báo cho cơ quan công an gần nhất để được tiếp nhận, xử lý.

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