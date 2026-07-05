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Thể thao World Cup 2026

Kết quả World Cup 2026: Đè bẹp Canada 3-0, Ma Rốc hiên ngang vào tứ kết

Thu Bồn
Thu Bồn
Thi đấu bùng nổ trong hiệp 2, đội tuyển Ma Rốc đã đánh bại đồng chủ nhà Canada với tỷ số đậm đà 3-0 tại vòng 16 đội kết thúc vào rạng sáng 5.7, qua đó giành tấm vé đầu tiên vào tứ kết World Cup 2026.

Canada không thể đứng vững trong hiệp 2

Bước vào trận đấu loại trực tiếp thứ hai tại World Cup 2026, cả CanadaMa Rốc đều nhập cuộc với sự thận trọng cao độ. Đại diện Bắc Mỹ tận dụng lợi thế thể hình và sự cổ vũ cuồng nhiệt của khán giả nhà để thiết lập một thế trận chặt chẽ, chủ động áp sát ngay từ phần sân đối phương nhằm chia cắt các mũi tấn công của đối thủ. Lối chơi kỷ luật này giúp Canada vô hiệu hóa thành công các ngôi sao bên phía đại diện châu Phi, đồng thời bảo vệ được mành lưới trong hơn 45 phút đầu tiên.

Tuy nhiên, thế bế tắc đã nhanh chóng bị phá vỡ ngay đầu hiệp 2 khi các cầu thủ Ma Rốc chủ động tăng tốc. Bước ngoặt đến ở phút 50 khi thủ quân Achraf Hakimi thực hiện đường chuyền ngang từ chấm đá phạt để Azzedine Ounahi băng lên đệm lòng hiểm hóc từ ngoài vòng cấm, mở tỷ số trận đấu.

Kết quả World Cup 2026: Đè bẹp Canada 3-0, Ma Rốc hiên ngang vào tứ kết- Ảnh 1.

Azzedine Ounahi (8) tỏa sáng với cú đúp bàn thắng cho Ma Rốc

ẢNH: REUTERS

Sau khi để thủng lưới, Canada buộc phải đẩy cao đội hình tìm bàn gỡ, nhưng điều này vô tình tạo điều kiện cho các cầu thủ Ma Rốc phô diễn lối chơi phản công sở trường đầy tốc độ. Đến phút 82, Brahim Diaz đột nhập vòng cấm và chuyền bóng tinh tế để Ounahi dứt điểm gọn gàng làm tung lưới Canada lần thứ hai, nhân đôi cách biệt cho đại diện châu Phi.

Những phút cuối trận chứng kiến nỗ lực trong tuyệt vọng của đội bóng xứ sở lá phong, khi các đợt lên bóng của họ dễ dàng bị hàng phòng ngự Ma Rốc bẻ gãy. Dấu chấm hết cho đội đồng chủ nhà đến ở phút 90+8, khi tiền đạo Soufiane Rahimi dễ dàng ghi bàn ấn định chiến thắng 3-0 từ một tình huống phản công chớp nhoáng.

Kết quả World Cup 2026: Đè bẹp Canada 3-0, Ma Rốc hiên ngang vào tứ kết- Ảnh 2.

Hành trình lịch sử của Canada dừng lại ở vòng 16 đội World Cup 2026. Đây được xem là thành công với chủ nhà

ẢNH: REUTERS

Chiến thắng thuyết phục này đưa "những chú sư tử Atlas" trở thành đội đầu tiên vào vòng tứ kết World Cup 2026, trong khi hành trình lịch sử của Canada chính thức khép lại tại đây.

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