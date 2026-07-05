Brazil - Na Uy (3 giờ ngày 6.7, trực tiếp VTV): Vũ điệu samba rộn ràng

Brazil là đội bóng vĩ đại nhất lịch sử World Cup với 5 chức vô địch. Hiếm có đội bóng nào chưa từng nếm mùi thất bại trước "Selecao". Ấy vậy mà Na Uy - cái tên không mấy danh tiếng trên bản đồ bóng đá thế giới - lại nằm trong số đó. Nhiều người sẽ cảm thấy bất ngờ khi biết rằng ở 4 lần đụng độ trong quá khứ, "gã khổng lồ" Nam Mỹ đã không được ăn mừng chiến thắng trước đội bóng Bắc Âu. Cụ thể, "Selecao" để thua 2 trận và hòa 2 trận.

Lần duy nhất hai đội gặp nhau tại VCK World Cup là vào năm 1998 trên đất Pháp, khi Na Uy ngược dòng thắng sốc với tỷ số 2-1 trước đội bóng vàng xanh ở vòng bảng. Chiến thắng này luôn được xem là một trong những ký ức thể thao đáng nhớ và được trân trọng nhất của quốc gia Bắc Âu. Ngoài Na Uy, chỉ có Hungary và Bồ Đào Nha là chưa để thua trước Brazil tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh tính đến lúc này. Sau trận thua sốc Na Uy, Brazil đã bước lên bục á quân giải đấu năm 1998 và giành thêm 1 chức vô địch thế giới năm 2002, còn Na Uy vắng bóng đến 28 năm trước khi trở lại đấu trường World Cup được tổ chức tại Bắc Mỹ mùa hè này.

Ảnh: FPT PLAY

Vinicius (trái) hoặc Haaland có thể sẽ là người định đoạt trận đấu ẢNH: AFP

Đương nhiên ở thời điểm hiện tại, đại diện Nam Mỹ với dàn hảo thủ trên mọi tuyến vẫn được đánh giá cao hơn so với đội bóng Bắc Âu. Tuy nhiên, việc nhận được sự kỳ vọng quá lớn từ giới mộ điệu cũng như mong muốn được giải cơn khát danh hiệu ở World Cup sau 24 năm chờ đợi chính là áp lực với thầy trò HLV Ancelotti. Cựu danh thủ người Na Uy Kjetil Rekdal nhận định: "Brazil chắc chắn là sẽ chịu áp lực lớn hơn ở trận này. Việc trở lại vòng knock-out World Cup sau thời gian dài đã là thành công lớn với Na Uy, trong khi bất kỳ kết quả nào ngoài chiến thắng đối với Brazil đều bị coi là nỗi thất vọng tột cùng. Brazil vẫn chưa từng thắng Na Uy. Tôi nghĩ điều đó sẽ luôn hiện hữu và ám ảnh các cầu thủ Brazil rằng họ có thể sẽ lại sẩy chân trước Na Uy một lần nữa". Đáng chú ý, Kjetil Rekdal chính là người đã ghi bàn ấn định chiến thắng 2-1 cho Na Uy trước Brazil năm 1998.

Trận đấu giữa Brazil và Na Uy đồng thời là cuộc so tài thú vị giữa Vinicius và Erling Haaland - hai ngôi sao tấn công hàng đầu thế giới lúc này. Họ đều là những cầu thủ ở đẳng cấp cao và có thể định đoạt trận đấu chỉ bằng một khoảnh khắc. Sau khi giành danh hiệu Vua phá lưới ở vòng loại khu vực châu Âu, Haaland đang tiếp tục tỏa sáng tại VCK với 5 bàn sau 3 lần ra sân cho Na Uy, trong đó có 2 cú đúp. Phía bên kia, Vinicius cũng đang thể hiện vai trò hạt nhân trong lối chơi của Brazil và đã xé lưới đối thủ đến 4 lần dù không chơi ở vị trí cao nhất trên hàng công.

Chưa hết, trận đấu này cũng chứng kiến màn đối đầu giữa những người đã cùng nhau làm nên một mùa giải lịch sử cho CLB Arsenal với chức vô địch Ngoại hạng Anh và vị trí á quân Champions League. Tiền vệ Martin Odegaard là thủ lĩnh của Na Uy. Trong khi đó, tiền đạo Gabriel Martinelli và trung vệ Gabriel Magalhaes cũng đang có phong độ cao, vừa giúp Brazil ngược dòng thắng Nhật Bản ở vòng 32 đội.