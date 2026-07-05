Giới hạn nào cho Messi?

T IẾP TỤC CHINH PHỤC NHỮNG KỶ LỤC

Messi đang nắm giữ hàng loạt kỷ lục trong lịch sử bóng đá thế giới: 8 Quả bóng vàng, 6 Chiếc giày vàng châu Âu; số bàn thắng trong một mùa giải (2011 - 2012 với 82 bàn) và số bàn thắng trong một năm (2012 với 91 bàn). Trong màu áo CLB Barcelona, anh cũng trở thành cầu thủ ghi bàn nhiều nhất cho 1 CLB (672 bàn), số bàn thắng kỷ lục tại La Liga 474 bàn; cùng với đó là hơn 350 pha kiến tạo, nhiều nhất trong lịch sử.

Messi (phải) là bậc thầy về lối chơi kỹ thuật ẢNH: REUTERS

Ở World Cup 2026, với bàn thắng vào lưới Cabo Verde, Messi lại tiếp tục tạo nên những cột mốc mới: cầu thủ thi đấu nhiều trận nhất (30 trận), cầu thủ ghi bàn nhiều nhất với 20 bàn - đạt hiệu suất 7 bàn trong 2 kỳ World Cup khác nhau (2022, 2026). Trong chuỗi thành tích đó, M10 đã lập công trong 8 trận đấu liên tiếp, xé lưới 14 đội tuyển.

Đ IỀU GÌ LÀM NÊN THIÊN TÀI M ESSI ?

Ở trận thắng Cabo Verde vòng 32 đội, Messi có pha chạm bóng tinh tế từ đường chuyền của Martinez, rồi sau đó vẩy bóng cận thành hạ gục thủ môn Vozinha, đây là tình huống xử lý kỹ thuật cá nhân tuyệt vời mà không nhiều cầu thủ trên thế giới có thể làm được. Nhất là khi Messi phải di chuyển với tốc độ cao cùng với bóng, vừa phải quan sát phá bẫy việt vị, vừa phải liếc nhìn thủ môn băng ra để tìm góc đá. Tất cả chỉ được thực hiện trong tích tắc nhưng lại vô cùng hiệu quả và đẹp mắt. Đó chính là đẳng cấp của Messi so với phần còn lại của thế giới bóng đá đương đại: kỹ thuật cá nhân siêu việt, cảm giác bóng hoàn hảo, nhãn quan chiến thuật thượng thừa giúp những tình huống xử lý cá nhân của M10 trở nên khác biệt.

Cái chân trái huyền diệu của Messi như gắn nam châm với bóng. Mỗi khi anh khống chế, dẫn hay dừng và thay đổi hướng đi thì bóng vẫn luôn nằm trong tầm kiểm soát. Ngay cả một đường chuyền khó của đồng đội trong vòng cấm địa của đội tuyển Áo, thiên tài người Argentina vẫn biết dùng má ngoài để hãm trái bóng một cách ngoan ngoãn, rồi sau đó dứt điểm ghi bàn.

Những pha dứt điểm ngoài vòng cấm cũng là kỹ năng đặc biệt mà Messi có thể làm tốt ở đẳng cấp hàng đầu thế giới. 7 bàn của anh tính đến thời điểm này ở World Cup 2026 thì có tới 4 tình huống dứt điểm ngoài vòng 16,5 m. Trong đó có những pha nhận bóng rồi xoay người dẫn bóng và sút xa như bàn thắng trong trận gặp Algeria, hoặc di chuyển và dứt điểm chân trái một chạm sở trường trận gặp Áo. Khả năng sút phạt cũng được thể hiện trong tình huống ghi bàn trận gặp Jordan. Tóm lại những gì tinh túy nhất về bản năng ghi bàn đang được Messi thể hiện vô cùng rõ nét, ở thời điểm mà GOAT (Greatest of all time - tạm dịch: cầu thủ xuất sắc nhất mọi thời đại) bắt đầu bước sang tuổi 39.

M ỘT PHIÊN BẢN HOÀN HẢO NHẤT

Nhưng tất cả những ai yêu mến Messi đều biết rằng giá trị của anh không chỉ đến từ bàn thắng mà là tầm ảnh hưởng, phẩm chất lãnh đạo và khả năng dẫn dắt đồng đội cả ở trên sân lẫn ngoài đời. Trong trận gặp Cabo Verde, M10 thi đấu trọn vẹn 120 phút. Anh tỏa sáng ở những phút đầu với bàn mở tỷ số và duy trì sự tập trung cao độ trong tình huống đá phạt góc dẫn đến bàn thắng thứ 3; cường độ hoạt động ở mức rất cao với 84 lần chạm bóng, chuyền bóng chính - trong đó có tới 4 đường chuyền quyết định; tung ra 9 pha dứt điểm trong đó có tới 6 cú đá trúng đích và lập 1 siêu phẩm.

Argentina vẫn đang sở hữu một Messi phiên bản gần như hoàn hảo. Điều này không chỉ giúp nền bóng đá xứ sở tango mơ về kỳ tích vô địch World Cup 2 lần liên tiếp mà còn giúp khán giả yêu bóng đá trên toàn thế giới được chiêm nghiệm và tận hưởng tài năng hiếm có của thế giới đương đại.