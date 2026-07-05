Hiệp 1 trận Ma Rốc thắng Canada cực nóng, vì sao tạm dừng chỉ sau 1 giây?

Vì sao trọng tài phải dừng trận đấu chỉ sau 1 giây?

Ngay sau khi Canada thực hiện quả giao bóng ở trận vòng 16 đội diễn ra trên sân Houston, trọng tài người Anh Michael Oliver lập tức thổi còi, yêu cầu dừng trận đấu và thực hiện lại tình huống giao bóng.

Nguyên nhân đến từ việc một số cầu thủ Ma Rốc đã đứng sai vị trí khi bóng chưa được đưa vào cuộc. Theo Điều 8 trong Luật bóng đá của IFAB, ngoài cầu thủ thực hiện giao bóng, tất cả cầu thủ phải đứng trong phần sân của đội mình. Đồng thời, các cầu thủ đối phương phải đứng cách bóng tối thiểu 9,15 m cho đến khi bóng được đưa vào cuộc.

Đội tuyển Canada phải giao lại bóng sau thời gian tạm dừng ẢNH: REUTERS

Hình ảnh truyền hình cho thấy nhiều cầu thủ Ma Rốc đã tiến quá gần khu vực giao bóng, buộc trọng tài Michael Oliver phải áp dụng đúng luật và cho thực hiện lại. Đây là quy trình tiêu chuẩn đối với lỗi xảy ra ở pha giao bóng, nhưng ít khi xuất hiện ngay ở những giây đầu tiên của một trận đấu tại World Cup.

Hiệp 1 trận Canada và Ma Rốc liên tục bị ngắt quãng

Nếu màn khởi đầu đã đủ kỳ lạ, thì 45 phút đầu tiên còn diễn ra với bầu không khí vô cùng căng thẳng. Điểm nóng xuất hiện khi đội trưởng Achraf Hakimi phạm lỗi với Richie Laryea. Hai cầu thủ lao vào tranh cãi quyết liệt, buộc trọng tài Michael Oliver phải đứng giữa để tách họ ra. Tình huống nhanh chóng thu hút thêm nhiều cầu thủ của hai đội, trong đó có thủ môn Max Crepeau và tiền vệ Azzedine Ounahi. Sau khi vãn hồi trật tự, trọng tài người Anh cũng rút thẻ vàng cho cả Hakimi lẫn Laryea.

Tuy nhiên, đó chỉ là khởi đầu cho một hiệp đấu đầy nóng bỏng giữa hai đội. Khi tiếng còi kết thúc hiệp 1 vang lên, trọng tài Michael Oliver đã rút tổng cộng 6 thẻ vàng, nhiều nhất trong hiệp đấu đầu tiên kể từ khi World Cup 2026 khởi tranh. Trên mạng xã hội, không ít CĐV nhận xét đây là một trong những hiệp đấu căng thẳng nhất của giải, khi cầu thủ hai đội liên tục tranh chấp quyết liệt và không ngần ngại đối đầu sau các pha phạm lỗi.

Hiệp 1 trận đấu giữa Ma Rốc (áo trắng) và Canada có rất nhiều tình huống va chạm, đôi bên còn có xô xát ẢNH: REUTERS

Sau hiệp đấu đầu tiên đầy căng thẳng, Ma Rốc hoàn toàn lột xác ở hiệp 2. Azzedine Ounahi tỏa sáng với cú đúp, trong đó bàn mở tỷ số đến từ pha phối hợp đá phạt đẹp mắt với Hakimi. Đến cuối trận, Soufiane Rahimi ghi thêm một bàn sau pha phản công sắc bén, ấn định chiến thắng 3-0.

Đại diện châu Phi trở thành đội đầu tiên góp mặt ở tứ kết World Cup 2026. Đồng thời, đây là lần thứ 2 liên tiếp Ma Rốc có mặt ở vòng 8 đội mạnh nhất của ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Đối thủ tiếp theo của họ sẽ là đội thắng trong cặp đấu giữa Pháp và Paraguay.