Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

TP.HCM: Xóa đường dây 'biến' hàng Trung Quốc thành Canada để trúng hơn 30 gói thầu

Hoàng Huy
Hoàng Huy
Ngày 3.7, Công an TP.HCM cho biết vừa triệt phá đường dây nghi giả hồ sơ kỹ thuật để đưa thiết bị điện Trung Quốc vào các gói thầu, cung cấp vật tư cho nhiều đơn vị điện lực trên địa bàn với tổng trị giá hơn 89 tỉ đồng.

Trong đợt cao điểm 45 ngày đêm tổng rà soát, đấu tranh với các loại tội phạm về kinh tế, tham nhũng và môi trường theo chỉ đạo của Ban giám đốc Công an TP.HCM, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu và môi trường (PC03 - Công an TP.HCM) đã phát hiện một đường dây bị nghi làm giả hồ sơ kỹ thuật để đưa thiết bị điện có xuất xứ Trung Quốc vào các gói thầu của ngành điện.

Xóa đường dây hô biến hàng Trung Quốc thành hàng Canada để trúng hơn 30 gói thầu - Ảnh 1.

PC03 thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Đặng Ngọc Minh, Lý Ngọc Thu và Lý Ngọc Tuyết

ẢNH: CTV

Theo kết quả điều tra ban đầu, từ năm 2019 - 2022, Đặng Ngọc Minh, Giám đốc Công ty TNHH thương mại dịch vụ Hải Đăng, được xác định là người chỉ đạo Lý Ngọc Thu (Giám đốc Công ty TNHH Eletromar, sau đổi tên thành Công ty Emaar Energy) và Lý Ngọc Tuyết (Giám đốc Công ty TNHH Phasetimes) sử dụng pháp nhân doanh nghiệp nhập khẩu thiết bị điện có xuất xứ từ Trung Quốc.

Sau khi nhập khẩu, nhóm này bị cáo buộc làm giả nhiều tài liệu, gồm hồ sơ kỹ thuật, yêu cầu kỹ thuật và biên bản thử nghiệm điển hình của các loại máy cắt hạ thế, nhằm "hô biến" hàng hóa thành sản phẩm có xuất xứ Canada và đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn theo yêu cầu của chủ đầu tư.

Theo cơ quan điều tra, bằng thủ đoạn trên, các doanh nghiệp liên quan đã trúng hơn 30 gói thầu cung cấp vật tư, thiết bị cho nhiều đơn vị điện lực trên địa bàn TP.HCM, với tổng giá trị hơn 89 tỉ đồng.

Nhận định vụ việc có dấu hiệu vi phạm có tổ chức, phương thức thực hiện tinh vi và diễn ra trong thời gian dài, PC03 đã xác lập chuyên án để điều tra.

Trên cơ sở tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Đặng Ngọc Minh, Lý Ngọc Thu và Lý Ngọc Tuyết để điều tra về tội "vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng".

Ngoài tội danh trên, Đặng Ngọc Minh còn bị khởi tố về tội "làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức; sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức".

Theo Công an TP.HCM, hành vi của các bị can đã làm sai lệch tính cạnh tranh, công bằng trong hoạt động đấu thầu, ảnh hưởng đến công tác đầu tư, mua sắm vật tư, thiết bị của các đơn vị điện lực và gây thiệt hại lớn về tài sản.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò, trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật, đồng thời áp dụng các biện pháp thu hồi tài sản.

Tin liên quan

Công an TP.HCM triệt phá đường dây sản xuất hơn 14.400 áo thun giả nhiều thương hiệu

Công an TP.HCM triệt phá đường dây sản xuất hơn 14.400 áo thun giả nhiều thương hiệu

Triệt phá đường dây sản xuất áo thun giả 11 thương hiệu nổi tiếng quy mô lớn, công an thu giữ 14.426 sản phẩm vi phạm với tổng trị giá hàng hóa lên đến hàng tỉ đồng.

Công an TP.HCM triệt phá xưởng chế tạo vũ khí 'khủng', khởi tố 30 người

Vụ 'bán hợp đồng kỳ nghỉ': Bắt thêm 51 người tại Công ty Metaland

Khám phá thêm chủ đề

Công An TP.HCM làm giả hồ sơ Ngành điện TP.HCM điện vi phạm đấu thầu

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận