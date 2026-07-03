TP.HCM: Xóa đường dây 'biến' hàng Trung Quốc thành Canada để trúng hơn 30 gói thầu

Trong đợt cao điểm 45 ngày đêm tổng rà soát, đấu tranh với các loại tội phạm về kinh tế, tham nhũng và môi trường theo chỉ đạo của Ban giám đốc Công an TP.HCM, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu và môi trường (PC03 - Công an TP.HCM) đã phát hiện một đường dây bị nghi làm giả hồ sơ kỹ thuật để đưa thiết bị điện có xuất xứ Trung Quốc vào các gói thầu của ngành điện.

PC03 thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Đặng Ngọc Minh, Lý Ngọc Thu và Lý Ngọc Tuyết ẢNH: CTV

Theo kết quả điều tra ban đầu, từ năm 2019 - 2022, Đặng Ngọc Minh, Giám đốc Công ty TNHH thương mại dịch vụ Hải Đăng, được xác định là người chỉ đạo Lý Ngọc Thu (Giám đốc Công ty TNHH Eletromar, sau đổi tên thành Công ty Emaar Energy) và Lý Ngọc Tuyết (Giám đốc Công ty TNHH Phasetimes) sử dụng pháp nhân doanh nghiệp nhập khẩu thiết bị điện có xuất xứ từ Trung Quốc.

Sau khi nhập khẩu, nhóm này bị cáo buộc làm giả nhiều tài liệu, gồm hồ sơ kỹ thuật, yêu cầu kỹ thuật và biên bản thử nghiệm điển hình của các loại máy cắt hạ thế, nhằm "hô biến" hàng hóa thành sản phẩm có xuất xứ Canada và đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn theo yêu cầu của chủ đầu tư.

Theo cơ quan điều tra, bằng thủ đoạn trên, các doanh nghiệp liên quan đã trúng hơn 30 gói thầu cung cấp vật tư, thiết bị cho nhiều đơn vị điện lực trên địa bàn TP.HCM, với tổng giá trị hơn 89 tỉ đồng.

Nhận định vụ việc có dấu hiệu vi phạm có tổ chức, phương thức thực hiện tinh vi và diễn ra trong thời gian dài, PC03 đã xác lập chuyên án để điều tra.

Trên cơ sở tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Đặng Ngọc Minh, Lý Ngọc Thu và Lý Ngọc Tuyết để điều tra về tội "vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng".

Ngoài tội danh trên, Đặng Ngọc Minh còn bị khởi tố về tội "làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức; sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức".

Theo Công an TP.HCM, hành vi của các bị can đã làm sai lệch tính cạnh tranh, công bằng trong hoạt động đấu thầu, ảnh hưởng đến công tác đầu tư, mua sắm vật tư, thiết bị của các đơn vị điện lực và gây thiệt hại lớn về tài sản.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò, trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật, đồng thời áp dụng các biện pháp thu hồi tài sản.