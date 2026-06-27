Vụ 'bán hợp đồng kỳ nghỉ': Bắt thêm 51 người tại Công ty Metaland

Liên quan vụ 'bán hợp đồng kỳ nghỉ', ngày 27.6, Công an TP.HCM cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TP.HCM cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự "lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Metaland ở 380 Trần Hưng Đạo, phường Chợ Quán (quận 5 cũ) TP.HCM.

Công an TP.HCM bắt thêm 51 người tại Công ty Metaland ẢNH: CTV

Đồng thời, cơ quan điều tra đã khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam đối với 51 bị can là thành viên ban giám đốc, cổ đông, quản lý và nhân viên của công ty này để điều tra về hành vi "lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Các quyết định và lệnh trên đã được Viện KSND TP.HCM phê chuẩn.

Chân tướng "vòi bạch tuộc" núp bóng kỳ nghỉ dưỡng

Theo điều tra ban đầu, thực hiện chỉ đạo trực tiếp của Giám đốc Công an TP.HCM về việc đấu tranh với tội phạm lừa đảo núp bóng doanh nghiệp kinh doanh sản phẩm "hợp đồng kỳ nghỉ", PC02 đã mở rộng rà soát và lật tẩy hành vi phạm pháp tại Công ty Metaland. Cơ quan điều tra xác định, đây là một mắt xích trong hệ thống tội phạm do các đối tượng cộm cán thành lập, vận hành với phương thức, thủ đoạn tinh vi tương tự các doanh nghiệp đã bị triệt phá trước đó.

Tài liệu chứng cứ thể hiện, sau khi lập Công ty CP Đầu tư Times Holdings tại Hà Nội, Ngô Quang Chiến (hiện đã bị Công an TP.Hà Nội bắt giữ trong một vụ án khác) cùng đồng phạm tiếp tục mở rộng "vòi bạch tuộc" vào TP.HCM, thành lập Công ty Metaland dưới vỏ bọc kinh doanh sản phẩm kỳ nghỉ để lừa đảo.

Tại Metaland, các đối tượng phân chia vai trò đầu sỏ rất chặt chẽ: Nguyễn Thanh Hải là cổ đông góp vốn, trực tiếp quản lý một số nhóm kinh doanh; Trương Tùng Lâm: cổ đông, phụ trách toàn bộ hoạt động tài chính, kế toán; Hoàng Quang Anh: giám đốc kinh doanh, điều hành bộ phận bán hàng; Trương Minh Phương: phụ trách nhân sự, bộ phận telesale và đứng tên đại diện pháp luật.

Dưới trướng nhóm này là một hệ thống "chân rết" gồm quản lý sale, trưởng nhóm, nhân viên kinh doanh, kế toán... được tổ chức theo mô hình phân cấp nghiêm ngặt để vận hành quy trình "sập bẫy" khách hàng.

Kịch bản "thao túng tâm lý" và chiêu trò trả tiền dụ mồi

Để tiếp cận các nạn nhân, Công ty Metaland xây dựng một quy trình khép kín từ khâu tìm kiếm, tổ chức hội thảo, tư vấn đến thu tiền.

Theo đó, bộ phận telesale dùng dữ liệu khách hàng để gọi điện mời tham dự các chương trình tri ân, tặng voucher nghỉ dưỡng miễn phí. Quá trình này, nhân viên sẽ khéo léo khai thác thông tin về nghề nghiệp, thu nhập để đánh giá khả năng tài chính của nạn nhân trước khi chuyển dữ liệu cho bộ phận kinh doanh.

Các bị can trong đường dây ẢNH: CTV

Sau đó, công ty tổ chức hội thảo, chim mồi khan hiếm. Tại các buổi giới thiệu, nhân viên dùng kịch bản dàn dựng sẵn để tung hô các gói hợp đồng kỳ nghỉ với quyền lợi "vẽ" ra như: cho thuê lại giá cao, chuyển nhượng sinh lời khủng. Họ liên tục tung các ưu đãi giả có thời hạn để ép khách hàng xuống tiền thật nhanh.

Các đối tượng còn sử dụng chiêu trò "thả con săn sắt, bắt con cá rô"Để tạo lòng tin, công ty niêm yết giá thẻ rất cao, sau đó cho nhân viên giả vờ thương lượng giảm giá sâu. Đáng chú ý, sau khi khách đóng tiền, Metaland sẽ chuyển lại một khoản tiền nhỏ dưới danh nghĩa "tiền cho thuê thẻ nghỉ dưỡng năm đầu tiên".

Kết quả điều tra khẳng định công ty hoàn toàn không cho thuê thẻ; khoản tiền này thực chất được trích từ chính tiền túi của khách hàng nộp vào nhằm làm họ an lòng, không khiếu nại và tiếp tục sập bẫy sâu hơn.

Chuẩn bị sẵn hồ sơ giải thể để đối phó công an

Cơ quan điều tra cho biết, các đối tượng cầm đầu rất tinh vi khi chuẩn bị sẵn cả hồ sơ, tài liệu giải thể doanh nghiệp để sẵn sàng đối phó với cơ quan công an và khách hàng khi bị khiếu nại. Sau khi thu được số tiền lớn, nhiều nhân viên công ty lập tức nghỉ việc hoặc thay đổi nơi cư trú nhằm xóa dấu vết.

Trụ sở Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Metaland ẢNH: CTV

Tuy nhiên, bằng các biện pháp nghiệp vụ sắc bén, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM đã kiên trì rà soát, xác minh và mời các bị hại đến làm việc, thu thập trọn vẹn tài liệu chứng cứ, làm rõ toàn bộ đường dây tội phạm này.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đang tiếp tục củng cố tài liệu, mở rộng điều tra vụ 'bán hợp đồng kỳ nghỉ' để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Công an TP.HCM khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác trước các chiêu trò mời gọi mua "hợp đồng kỳ nghỉ", cam kết lợi nhuận cao để tránh tiền mất tật mang.