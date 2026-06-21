Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Công an TP.HCM phá tụ điểm cá cược đá gà qua mạng, thu giữ 2 khẩu súng

Trần Duy Khánh - Ngọc Lê
Công an TP.HCM vừa triệt xóa một tụ điểm cá cược đá gà qua mạng tại một quán cà phê ở phường An Phú, tạm giữ 7 người, thu giữ hơn 100 triệu đồng cùng nhiều tang vật liên quan.

Ngày 21.6, thông tin từ Công an TP.HCM, trong quá trình thực hiện cao điểm 45 ngày đêm tấn công, trấn áp tội phạm, lực lượng chức năng đã phát hiện và triệt xóa một tụ điểm đánh bạc bằng hình thức cá cược đá gà qua mạng.

Công an TP.HCM phá tụ điểm đá gà qua mạng, thu giữ 2 khẩu súng - Ảnh 1.

Công an kiểm tra một quán cà phê trên địa bàn phường An Phú và bắt quả tang nhiều người đang cá cược đá gà thắng thua bằng tiền

ẢNH: CACC

Theo điều tra, khoảng 13 giờ 45 ngày 18.6, công an kiểm tra một quán cà phê trên địa bàn phường An Phú và bắt quả tang nhiều người đang cá cược đá gà thắng thua bằng tiền.

Các nghi phạm sử dụng điện thoại truy cập các kênh phát trực tiếp những trận đá gà từ khu vực Thomo (Campuchia), sau đó nhận kèo, thỏa thuận tỷ lệ cược, xác định thắng thua và thanh toán tiền ngay tại quán.

Tại hiện trường, công an đưa 22 người về trụ sở làm việc, thu giữ hơn 100 triệu đồng tiền mặt, 21 điện thoại di động, 1 máy tính bảng cùng nhiều dữ liệu điện tử phục vụ điều tra.

Công an TP.HCM phá tụ điểm đá gà qua mạng, thu giữ 2 khẩu súng - Ảnh 2.
Công an TP.HCM phá tụ điểm đá gà qua mạng, thu giữ 2 khẩu súng - Ảnh 3.

Lực lượng chức năng còn phát hiện 2 khẩu súng, 36 viên đạn và 1 dao tự chế

ẢNH: CACC

Đáng chú ý, lực lượng chức năng còn phát hiện 2 khẩu súng, 36 viên đạn và 1 dao tự chế. Nguồn gốc và mục đích tàng trữ số vũ khí này đang được tiếp tục làm rõ.

Bước đầu, cơ quan điều tra xác định một số người tham gia cá cược với số tiền đủ yếu tố cấu thành tội đánh bạc. Chủ quán cà phê bị cáo buộc biết việc các đối tượng tụ tập đánh bạc nhưng vẫn tạo điều kiện về địa điểm, mạng internet và các điều kiện cần thiết khác.

Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã tạm giữ Nguyễn Văn Thông (chủ quán cà phê) để điều tra về hành vi tổ chức đánh bạc. Sáu người khác gồm Nguyễn Văn Hiếu, Nguyễn Văn Thủy, Phạm Thanh Phong, Cao Văn Hiếu, Nguyễn Minh Tuấn và Bồ Tuấn Linh bị tạm giữ để điều tra về hành vi đánh bạc.

Công an TP.HCM đang tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý những người liên quan và làm rõ trách nhiệm đối với số vũ khí thu giữ trong vụ việc.

Tin liên quan

Công an TP.HCM triệt phá sới gà 'bịp', thao túng bằng công nghệ

Công an TP.HCM triệt phá sới gà 'bịp', thao túng bằng công nghệ

Công an TP.HCM triệt phá một sới gà độ được tổ chức tinh vi, sử dụng cân điện tử điều khiển từ xa để 'phù phép' trọng lượng, thao túng tỷ lệ thắng thua trong các kèo cược với số tiền hàng trăm triệu đồng.

Khám phá thêm chủ đề

Công An TP.HCM cá cược đá gà đánh bạc phường An Phú TP.HCM vũ khí cá cược đá gà qua mạng

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận