Công an TP.HCM phá tụ điểm cá cược đá gà qua mạng, thu giữ 2 khẩu súng

Ngày 21.6, thông tin từ Công an TP.HCM, trong quá trình thực hiện cao điểm 45 ngày đêm tấn công, trấn áp tội phạm, lực lượng chức năng đã phát hiện và triệt xóa một tụ điểm đánh bạc bằng hình thức cá cược đá gà qua mạng.

Công an kiểm tra một quán cà phê trên địa bàn phường An Phú và bắt quả tang nhiều người đang cá cược đá gà thắng thua bằng tiền ẢNH: CACC

Theo điều tra, khoảng 13 giờ 45 ngày 18.6, công an kiểm tra một quán cà phê trên địa bàn phường An Phú và bắt quả tang nhiều người đang cá cược đá gà thắng thua bằng tiền.

Các nghi phạm sử dụng điện thoại truy cập các kênh phát trực tiếp những trận đá gà từ khu vực Thomo (Campuchia), sau đó nhận kèo, thỏa thuận tỷ lệ cược, xác định thắng thua và thanh toán tiền ngay tại quán.

Tại hiện trường, công an đưa 22 người về trụ sở làm việc, thu giữ hơn 100 triệu đồng tiền mặt, 21 điện thoại di động, 1 máy tính bảng cùng nhiều dữ liệu điện tử phục vụ điều tra.

Lực lượng chức năng còn phát hiện 2 khẩu súng, 36 viên đạn và 1 dao tự chế ẢNH: CACC

Đáng chú ý, lực lượng chức năng còn phát hiện 2 khẩu súng, 36 viên đạn và 1 dao tự chế. Nguồn gốc và mục đích tàng trữ số vũ khí này đang được tiếp tục làm rõ.

Bước đầu, cơ quan điều tra xác định một số người tham gia cá cược với số tiền đủ yếu tố cấu thành tội đánh bạc. Chủ quán cà phê bị cáo buộc biết việc các đối tượng tụ tập đánh bạc nhưng vẫn tạo điều kiện về địa điểm, mạng internet và các điều kiện cần thiết khác.

Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã tạm giữ Nguyễn Văn Thông (chủ quán cà phê) để điều tra về hành vi tổ chức đánh bạc. Sáu người khác gồm Nguyễn Văn Hiếu, Nguyễn Văn Thủy, Phạm Thanh Phong, Cao Văn Hiếu, Nguyễn Minh Tuấn và Bồ Tuấn Linh bị tạm giữ để điều tra về hành vi đánh bạc.

Công an TP.HCM đang tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý những người liên quan và làm rõ trách nhiệm đối với số vũ khí thu giữ trong vụ việc.