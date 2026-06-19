TP.HCM: Người dân chợ Bình Điền phát hiện thi thể không có răng hàm trên

Ngày 19.6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM cho biết đơn vị đang xác minh, làm rõ vụ thi thể nam giới được tìm thấy tại bờ kè sau lưng nhà lồng chợ đầu mối Bình Điền (phường Bình Đông).

Hiện trường vụ thi thể được tìm thấy ở sau lưng chợ Bình Điền, TP.HCM ẢNH: CACC

Trước đó, vào đêm 16.6, tại chợ đầu mối Bình Điền (phường Bình Đông), hoạt động mua bán diễn ra tấp nập. Đến 22 giờ 30 phút, đoạn bờ kè sau lưng nhà lồng T phát ra tiếng hô hoán khi một nhóm công nhân và người đi chợ phát hiện thi thể nam giới đang trong trạng thái trương phình, bốc mùi hôi nồng nặc.

Lực lượng Công an TP.HCM nhanh chóng có mặt tại hiện trường, thực hiện công tác khám nghiệm, ghi lời khai nhân chứng.

Qua quá trình xác minh, cơ quan chức năng xác định thi thể là nam giới, không có giấy tờ tùy thân, chưa rõ lai lịch. Nạn nhân có đặc điểm nhận dạng tóc đen ngắn, bị mất toàn bộ răng hàm trên và 2 răng hàm dưới, chiều cao khoảng 1,7 m, mặc áo sơ mi ngắn tay màu xanh, quần đùi kaki màu đen.

Khám xét dấu vết thân thể tử thi ghi nhận da bàn tay trái có chỗ cháy đen, phồng rộp.

Để phục vụ công tác điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đề nghị người thân hoặc ai biết thông tin về nạn nhân hãy liên hệ với điều tra viên Phạm Hùng (Đội 3, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM, số điện thoại liên lạc 0907307500).