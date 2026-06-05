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Thời sự

Điều tra vụ nam sinh viên tử vong trong phòng trọ ở TP.HCM

Trần Duy Khánh
Trần Duy Khánh
05/06/2026 15:06 GMT+7

Nhiều ngày không thấy nam sinh viên ra khỏi phòng, người dân sống cùng khu trọ ở phường An Nhơn (TP.HCM) đến kiểm tra thì phát hiện người này đã tử vong, thi thể trong tình trạng phân hủy nặng.

Ngày 5.6, Công an phường An Nhơn (TP.HCM) phối hợp các đơn vị nghiệp vụ điều tra nguyên nhân vụ nam sinh viên được phát hiện tử vong trong phòng trọ trên địa bàn.

Điều tra vụ nam sinh viên tử vong trong phòng trọ ở TP.HCM - Ảnh 1.

Hiện trường nơi phát hiện nam sinh viên tử vong trong phòng trọ

ẢNH: CTV

Theo thông tin ban đầu, sáng cùng ngày, người dân sống tại khu nhà trọ trong hẻm 497 đường Phan Văn Trị, phường An Nhơn phát hiện nhiều dấu hiệu bất thường từ một phòng trọ. Do nhiều ngày không thấy người thuê phòng ra ngoài sinh hoạt, đồng thời từ căn phòng phát ra mùi hôi nồng nặc, người dân tìm cách kiểm tra.

Khi phá cửa phòng trọ, mọi người bàng hoàng phát hiện bên trong nam thanh niên đã tử vong. Thi thể nạn nhân đang trong quá trình phân hủy nặng nên trình báo cơ quan chức năng.

Nhận tin báo, Công an phường An Nhơn cùng lực lượng y tế nhanh chóng có mặt phong tỏa hiện trường, khám nghiệm và thu thập các dấu vết phục vụ công tác điều tra.

Bước đầu, cơ quan chức năng xác định nạn nhân là anh N.X.D, quê Thanh Hóa, là sinh viên thuê trọ tại địa chỉ trên.

Đến chiều cùng ngày, công tác khám nghiệm hiện trường vẫn được các đơn vị chức năng triển khai. Nguyên nhân vụ việc đang được Công an phường An Nhơn phối hợp các đơn vị liên quan tiếp tục làm rõ.

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