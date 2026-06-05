Đồng Nai: Điều tra cụ ông 80 tuổi tử vong bất thường trong nhà

Ngày 5.6, Công an thành phố Đồng Nai phối hợp Công an xã Đồng Tâm điều tra làm rõ vụ một cụ ông tử vong bất thường trong nhà với nhiều vết máu dưới nền nhà.

Theo thông tin ban đầu, sáng 4.6, một người thân đến nhà ông Q.V.D (80 tuổi, ấp Phước Tâm, xã Đồng Tâm) để tìm, nhưng gọi nhiều lần không thấy ông D. trả lời.

Hiện trường gần khu vực xảy ra vụ việc ẢNH: C.T.V

Thấy cửa nhà bị khóa từ bên ngoài, người này nghi ngờ có chuyện chẳng lành nên gọi thêm người thân đến hỗ trợ kiểm tra. Sau khi cắt khóa cửa để vào bên trong, mọi người hoảng hốt phát hiện ông D. đã tử vong, trên người nạn nhân và dưới nền nhà xuất hiện các vết máu.

Nhận được tin báo, lực lượng công an đã nhanh chóng phong tỏa hiện trường, tổ chức khám nghiệm tử thi, thu thập chứng cứ và lấy lời khai những người liên quan để phục vụ công tác điều tra.

Hiện vụ cụ ông 80 tuổi tử vong bất thường trong nhà được cơ quan chức năng thành phố Đồng Nai điều tra, làm rõ.