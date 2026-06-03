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Thời sự Dân sinh

Nhân viên vệ sinh tử vong trong hố thang máy bệnh viện

Lã Nghĩa Hiếu
Lã Nghĩa Hiếu
03/06/2026 16:27 GMT+7

Một nhân viên vệ sinh được phát hiện bất tỉnh dưới hố thang máy vận chuyển rác tại Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh, với nhiều chấn thương nghiêm trọng. Dù được cấp cứu khẩn cấp, nhưng đáng tiếc, nạn nhân đã bị tử vong.

Ngày 3.6, thông tin từ Sở Y tế tỉnh Quảng Ninh cho biết, tại Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh cho biết vừa xảy ra vụ nhân viên vệ sinh tử vong trong hố thang máy.

Điều tra vụ nhân viên vệ sinh tử vong trong hố thang máy bệnh viện - Ảnh 1.

Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh nơi xảy ra vụ việc

ẢNH: N.T

Nạn nhân được xác định là bà Nguyễn Thị T. (64 tuổi, trú tại khu Đại Đán, P.Tuần Châu, tỉnh Quảng Ninh). Bà T. là nhân viên vệ sinh của Công ty CP Đầu tư Thương mại và Dịch vụ Hoàn Mỹ, đơn vị cung cấp dịch vụ vệ sinh cho bệnh viện.

Theo thông tin ban đầu từ Sở Y tế Quảng Ninh, khoảng 8 giờ cùng ngày, cán bộ giám sát của Công ty CP Đầu tư Thương mại và Dịch vụ Hoàn Mỹ thông báo với bệnh viện về việc bà T. vắng mặt bất thường tại vị trí làm việc.

Ngay sau đó, Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh đã phối hợp với công ty tổ chức tìm kiếm. Đến khoảng 9 giờ 15 phút, nhân viên của công ty phát hiện bà T. nằm dưới hố thang máy vận chuyển rác tại tầng 1, nhà D của bệnh viện trong tình trạng bất tỉnh, tím tái toàn thân. Nạn nhân sau đó đã được đưa đến khoa Cấp cứu.

Tuy nhiên, theo Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh, thời điểm tiếp nhận cấp cứu, bà T. trong tình trạng hôn mê sâu, Glasgow 3 điểm, ngừng thở, ngừng tim, đồng tử giãn tối đa.

Trên cơ thể nạn nhân có nhiều vết thương nghiêm trọng như vết thương vùng trán lộ xương, chấn thương vùng mắt và môi trái, chảy máu vùng hàm trái, bầm tím vùng lưng phải cùng nhiều vết thương ở bàn tay, đầu gối, cổ chân và ngón chân.

Tại khoa Cấp cứu, các bác sĩ xác định bệnh nhân đã ngừng tuần hoàn, lập tức tiến hành hồi sức cấp cứu và xử trí các vết thương ngoài da. Tuy nhiên, nạn nhân không qua khỏi.

Trao đổi với Thanh Niên, lãnh đạo Sở Y tế tỉnh Quảng Ninh cho biết, ngay sau vụ việc, Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh đã báo cáo vụ việc tới Công an P.Tuần Châu; đồng thời thông báo cho Công ty CP Đầu tư Thương mại và Dịch vụ Hoàn Mỹ phối hợp xử lý.

Bệnh viện cũng yêu cầu đơn vị bảo trì thang máy khẩn trương kiểm tra toàn bộ hệ thống kỹ thuật liên quan, đồng thời bảo vệ hiện trường.

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