Giải cứu 7 người mắc kẹt trong thang máy thẩm mỹ viện ở TP.HCM

Ngày 10.5, đại diện Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ Công an TP.HCM cho biết đơn vị vừa kịp thời giải cứu 7 người mắc kẹt trong thang máy tại một thẩm mỹ viện trên đường Phan Văn Trị, phường Gò Vấp.

Lực lượng cứu hộ dùng thiết bị chuyên dụng mở cửa để đưa không khí vào cho các nạn nhân hô hấp ẢNH: CACC

Theo thông tin ban đầu, khoảng 10 giờ cùng ngày, 7 người gồm 4 khách hàng và 3 nhân viên sử dụng thang máy di chuyển từ tầng 1 lên tầng 2 thì bất ngờ xảy ra sự cố mất điện.

Sự cố khiến thang máy dừng lại giữa tầng 1 và tầng 2, toàn bộ người bên trong bị mắc kẹt. Trong không gian chật hẹp, nhiều người hoảng loạn, có dấu hiệu khó thở do thiếu không khí.

Nhận tin báo, Đội Chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực 15 đã điều 1 xe chuyên dụng cùng 6 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường triển khai công tác cứu nạn.

Tại hiện trường, lực lượng cứu nạn cứu hộ sử dụng thiết bị chuyên dụng mở cửa thang máy để đưa không khí vào bên trong cho các nạn nhân hô hấp, đồng thời nhanh chóng đưa toàn bộ 7 người ra ngoài an toàn, hạn chế thiệt hại cho cơ sở.