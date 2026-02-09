Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Đoàn rước dâu gặp sự cố thang máy, Công an TP.HCM cứu 6 người mắc kẹt

Trần Duy Khánh
Trần Duy Khánh
09/02/2026 12:33 GMT+7

Công an TP.HCM kịp thời giải cứu 6 người mắc kẹt trong thang máy tại một căn nhà ở phường Hòa Hưng (quận 10 cũ), giúp gia đình tổ chức lễ rước dâu đúng thời gian dự kiến.

Ngày 9.2, Công an TP.HCM cho biết lực lượng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ vừa kịp thời giải cứu 6 người bị mắc kẹt trong thang máy tại một căn nhà trên đường Trường Sơn (phường Hòa Hưng, quận 10), giúp gia đình tiếp tục tổ chức lễ rước dâu đúng kế hoạch.

Đoàn rước dâu gặp sự cố thang máy, Công an TP.HCM cứu 6 người mắc kẹt- Ảnh 1.

Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ vừa kịp thời giải cứu 6 người bị mắc kẹt trong thang máy

ẢNH: CACC

Theo thông tin ban đầu, hơn 8 giờ ngày 8.2, Trung tâm thông tin chỉ huy 114 nhận được tin báo xảy ra sự cố kẹt thang máy tại căn nhà số 51 Trường Sơn. Thời điểm này, gia đình đang gấp rút chuẩn bị cho lễ rước dâu thì thang máy bất ngờ gặp trục trặc, bị kẹt tại tầng trệt, bên trong có 6 người mắc kẹt, tâm lý hoảng loạn do giờ hành lễ đã cận kề.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Đội Chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực 10 đã điều động 1 xe chữa cháy cùng 7 cán bộ, chiến sĩ nhanh chóng đến hiện trường. Chỉ sau khoảng 3 phút, lực lượng chức năng đã có mặt, triển khai phương án cứu nạn.

Tại hiện trường, các chiến sĩ vừa trấn an tinh thần những người bị kẹt, vừa khẩn trương sử dụng máy banh cắt thủy lực để mở cửa thang máy, đảm bảo an toàn tuyệt đối. Đến 8 giờ 23 phút, toàn bộ 6 người đã được đưa ra ngoài an toàn.

Sau sự cố, sức khỏe và tinh thần của các nạn nhân nhanh chóng ổn định. Nhờ sự can thiệp kịp thời, hiệu quả của lực lượng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ, lễ rước dâu của gia đình vẫn được tổ chức đúng giờ, không làm gián đoạn ngày trọng đại.

Xem thêm bình luận