Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

TP.HCM: Giải cứu người đàn ông rơi xuống giếng sâu 35 m giữa rẫy

Trần Duy Khánh
02/05/2026 21:45 GMT+7

Rơi xuống giếng sâu khoảng 35 m giữa khu rẫy, người đàn ông được lực lượng Cảnh sát PCCC triển khai ròng rọc, đưa lên an toàn sau gần 1 giờ nỗ lực.

Tối 2.5, thông tin từ Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ (PC07) Công an TP.HCM cho biết, đơn vị vừa kịp thời giải cứu một người đàn ông bị rơi xuống giếng sâu khoảng 35 m trên địa bàn phường Tam Long (TP.HCM).

Lực lượng Cảnh sát PCCC nỗ lực giải cứu người đàn ông rơi xuống giếng sâu 35 m

Thông tin ban đầu, khoảng 14 giờ 30 cùng ngày, Trung tâm chỉ huy 114 nhận tin báo về việc một người đàn ông gặp nạn tại khu vực khu phố Đông Hòa Long, phường Tam Long (trước đây thuộc xã Hòa Long, thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ). Ngay sau đó, Đội Chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực 23 (PC07) đã điều động lực lượng, phương tiện cùng thiết bị chuyên dụng nhanh chóng tiếp cận hiện trường.

Do vị trí xảy ra vụ việc nằm sâu trong rẫy, địa hình phức tạp, lực lượng chức năng phải đi bộ qua quãng đường dài mới tiếp cận được giếng nơi nạn nhân rơi xuống.

Sau gần một tiếng, nạn nhân được đưa lên mặt đất an toàn và chuyển đến bệnh viện theo dõi

Tại hiện trường, giếng nằm sát hàng rào, thành giếng cao, bên dưới có nước, độ sâu ước tính khoảng 35 m. Lực lượng cứu hộ đã triển khai hệ thống ròng rọc, cử cán bộ trực tiếp xuống giếng để trấn an tinh thần, cấp oxy và cố định nạn nhân.

Sau gần một giờ nỗ lực, người đàn ông được đưa lên mặt đất an toàn, sau đó chuyển đến bệnh viện để kiểm tra sức khỏe.

Khám phá thêm chủ đề

người đàn ông giếng sâu cứu nạn cứu hộ cảnh sát PCCC PC07 TP.HCM
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận