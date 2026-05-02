TP.HCM: Giải cứu người đàn ông rơi xuống giếng sâu 35 m giữa rẫy

Tối 2.5, thông tin từ Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ (PC07) Công an TP.HCM cho biết, đơn vị vừa kịp thời giải cứu một người đàn ông bị rơi xuống giếng sâu khoảng 35 m trên địa bàn phường Tam Long (TP.HCM).

Lực lượng Cảnh sát PCCC nỗ lực giải cứu người đàn ông rơi xuống giếng sâu 35 m ẢNH: CACC

Thông tin ban đầu, khoảng 14 giờ 30 cùng ngày, Trung tâm chỉ huy 114 nhận tin báo về việc một người đàn ông gặp nạn tại khu vực khu phố Đông Hòa Long, phường Tam Long (trước đây thuộc xã Hòa Long, thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ). Ngay sau đó, Đội Chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực 23 (PC07) đã điều động lực lượng, phương tiện cùng thiết bị chuyên dụng nhanh chóng tiếp cận hiện trường.

Do vị trí xảy ra vụ việc nằm sâu trong rẫy, địa hình phức tạp, lực lượng chức năng phải đi bộ qua quãng đường dài mới tiếp cận được giếng nơi nạn nhân rơi xuống.

Sau gần một tiếng, nạn nhân được đưa lên mặt đất an toàn và chuyển đến bệnh viện theo dõi ẢNH: CACC

Tại hiện trường, giếng nằm sát hàng rào, thành giếng cao, bên dưới có nước, độ sâu ước tính khoảng 35 m. Lực lượng cứu hộ đã triển khai hệ thống ròng rọc, cử cán bộ trực tiếp xuống giếng để trấn an tinh thần, cấp oxy và cố định nạn nhân.

Sau gần một giờ nỗ lực, người đàn ông được đưa lên mặt đất an toàn, sau đó chuyển đến bệnh viện để kiểm tra sức khỏe.