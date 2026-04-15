Điều tra vụ cướp vé số của người khuyết tật ở TP.HCM

Ngày 15.4, thông tin từ Công an phường Gò Vấp (TP.HCM) cho biết đơn vị đã hoàn tất hồ sơ bàn giao Đỗ Trần Phú Thịnh (41 tuổi, ở phường An Hội Tây) cho Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM để tiếp tục điều tra về hành vi cướp giật tài sản (cướp vé số).

Địa điểm Thịnh thực hiện hành vi cướp giật 18 tờ vé số của người đàn ông khuyết tật ẢNH: CACC

Theo thông tin ban đầu, khoảng 14 giờ 30 ngày 6.4, Thịnh chạy xe máy trên đường Quang Trung (phường Gò Vấp). Tại đây, Thịnh tiếp cận một người đàn ông khuyết tật đang ngồi xe lăn bán vé số bên đường và hỏi mua 18 vé.

Sau khi chọn các vé ưng ý, lợi dụng thời điểm xung quanh ít người qua lại, nạn nhân không có khả năng di chuyển nhanh, Thịnh cầm toàn bộ số vé này rồi bất ngờ tăng ga bỏ chạy. Người bán vé số chỉ kịp tri hô trong sự bất lực.

Phát hiện vụ việc, một số người dân xung quanh đã hỗ trợ trấn an nạn nhân, đồng thời hướng dẫn đến Công an phường Gò Vấp trình báo. Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an phường phối hợp với các tổ trinh sát thuộc Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM triển khai truy xét nóng.

Chưa đầy 24 giờ sau đó, công an đã xác định nơi lẩn trốn của Thịnh tại Đắk Lắk và nhanh chóng đưa về TP.HCM để làm rõ.

Thịnh khai với cơ quan điều tra, trước đây Thịnh có công việc ổn định, sống cùng vợ con tại một căn hộ chung cư ở phường An Hội Tây. Tuy nhiên, do ham muốn làm giàu nhanh, anh ta đã dồn tiền đầu tư chứng khoán nhưng bị thua lỗ nặng.

Không dừng lại, Thịnh vay mượn tiền để “gỡ gạc”, nhưng càng đầu tư càng thua, dẫn đến nợ nần chồng chất, mất khả năng chi trả.

Đầu tháng 4.2026, Thịnh trả phòng trọ, dự định rời TP.HCM về Đắk Lắk. Trên đường ra Bến xe Miền Đông để mua vé, khi đến đường Quang Trung, thấy người đàn ông khuyết tật bán vé số, Thịnh nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản. Sau khi thực hiện hành vi cướp giật, Thịnh mang số vé đi dò nhưng không trúng thưởng nên đã vứt bỏ, rồi lên xe khách rời TP.HCM ngay trong ngày.

Công an TP.HCM đang củng cố hồ sơ để xử lý vụ cướp vé số của người khuyết tật nói trên.