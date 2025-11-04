Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Cướp vé số của người khuyết tật lúc nửa đêm

Đức Nhật
Đức Nhật
04/11/2025 10:17 GMT+7

Nguyễn Hữu Đức cướp vé số cùng 2,5 triệu đồng tiền mặt của người phụ nữ khuyết tật đi xe lăn đi bán vé số giữa đêm trên đường phố Quy Nhơn (Gia Lai).

Ngày 4.11, Công an tỉnh Gia Lai cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Hữu Đức (23 tuổi, ở P.Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai) để điều tra về hành vi cướp vé số của người khuyết tật.

Cướp vé số của người khuyết tật lúc nửa đêm- Ảnh 1.

Nguyễn Hữu Đức bị khởi tố về hành vi cướp vé số của người khuyết tật

ẢNH: TRANG ANH

Theo điều tra ban đầu, khoảng 0 giờ ngày 25.10, bà Dư Thị Minh (44 tuổi, ở P.Quy Nhơn) đi xe lăn bán vé số trên đường Trần Cao Vân (P.Quy Nhơn). Bà Minh là người khuyết tật ở chân, mưu sinh bằng nghề bán vé số dạo.

Lúc này một nam thanh niên áp sát, giật phăng túi xách của bà Minh rồi tẩu thoát. Trong túi có 460 tờ vé số trị giá 4,6 triệu đồng cùng 2,5 triệu đồng tiền mặt và một điện thoại di động.

Cướp vé số của người khuyết tật lúc nửa đêm- Ảnh 2.

Bà Minh là người khuyết tật ở chân, phải ngồi xe lăn bán vé số dạo

ẢNH: TRANG ANH

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an P.Quy Nhơn phối hợp các đơn vị nghiệp vụ nhanh chóng khoanh vùng, xác định Đức là nghi phạm và tiến hành bắt giữ. Tang vật vụ án được thu hồi phục vụ điều tra. Tại cơ quan công an, Đức đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Vụ cướp vé số của người khuyết tật đang được cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ để xử lý theo quy định pháp luật.

