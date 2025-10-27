Chiều 27.10, Công an P.Quy Nhơn (Gia Lai) cho biết đã bắt giữ nghi phạm Nguyễn Hữu Đức (23 tuổi, ở P.Quy Nhơn) để điều tra về hành vi cướp tài sản của người tàn tật bán vé số.

Nguyễn Hữu Đức bị bắt giữ để điều tra về hành vi cướp tài sản của người tàn tật bán vé số ẢNH: TRỊ BÌNH

Theo điều tra ban đầu, khoảng 0 giờ ngày 25.10, Đức chạy xe máy đến đoạn đường trước Trường tiểu học Trần Quốc Tuấn (đường Trần Cao Vân, P.Quy Nhơn), nơi bà D.T.M (54 tuổi), người bị tật ở chân, đang ngồi trên xe ba bánh bán vé số mưu sinh.

Đức tiếp cận hỏi han rồi bất ngờ giật cọc vé số cùng túi xách của bà M. và nhanh chóng bỏ chạy.

Tài sản bị cướp có 460 tờ vé số kiến thiết trị giá 4,6 triệu đồng, cùng 2,5 triệu đồng tiền mặt, một điện thoại di động và thẻ căn cước công dân của nạn nhân.

Ngay sau khi nhận tin báo, Công an P.Quy Nhơn đã triển khai lực lượng truy xét, sử dụng các biện pháp nghiệp vụ để tìm ra nghi phạm cướp tài sản của người bán vé số tàn tật.

Đến 2 giờ 30 ngày 26.10, Nguyễn Hữu Đức bị bắt giữ cùng toàn bộ tang vật. Tại cơ quan công an, Đức thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Hiện, Công an P.Quy Nhơn đã bàn giao vụ việc cho Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Gia Lai để tiếp tục điều tra theo thẩm quyền.

Lãnh đạo Công an P.Quy Nhơn cho biết đã thưởng nóng và biểu dương Tổ cảnh sát Phòng chống tội phạm vì thành tích truy xét, bắt giữ nhanh nghi phạm cướp tài sản của người tàn tật bán vé số, góp phần giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn.