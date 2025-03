Đồng Nai: Bắt giữ nghi phạm cướp giật tài sản của người khuyết tật bán vé số

Ngày 6.3, Công an xã Lộc An (H.Long Thành, Đồng Nai) đang tạm giữ Châu Thanh Phong (38 tuổi, ngụ xã Đại Phước, H.Nhơn Trạch, Đồng Nai) và lập hồ sơ bàn giao cho Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai để điều tra theo thẩm quyền về hành vi cướp giật tài sản.

Nghi phạm Châu Thanh Phong cùng tang vật ẢNH: CÔNG AN ĐỒNG NAI

Theo điều tra ban đầu, vào khoảng 10 giờ ngày 5.3, ông T.M.C (62 tuổi ngụ xã Lộc An, H.Long Thành, Đồng Nai) làm nghề bán vé số (người khuyết tật phải ngồi xe lăn - PV) đang đi trên đoạn đường thuộc ấp Bưng Cơ (xã Lộc An) thì bị một nam thanh niên đi xe máy áp sát giật túi xách, bên trong khoảng 4 triệu đồng và 2 điện thoại di động.

Nhận được tin báo, Công an xã Lộc An phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Nai và Công an xã Đại Phước tổ chức điều tra, truy bắt nghi phạm.

Đến khoảng 18 giờ cùng ngày, lực lượng công an đã bắt được Châu Thanh Phong, đồng thời thu giữ tang vật gồm 2 điện thoại của nạn nhân cùng chiếc xe máy mà Phong sử dụng gây ra vụ cướp giật.