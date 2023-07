Đồng Nai: Triệt phá băng cướp giật tài sản trên quốc lộ 51

Sáng 11.7, Công an TP.Biên Hòa cho biết vừa triệt phá nhóm cướp hoạt động trên quốc lộ 51, bắt giữ 4 nghi can, gồm: Nguyễn Văn Hùng (29 tuổi), Nguyễn Văn Lộc (24 tuổi, cùng ngụ xã H.Long Thành, Đồng Nai) và Lê Tuấn Kiệt (19 tuổi), Nguyễn Hoàng Nam (20 tuổi, cùng ngụ Tây Ninh).

4 nghi can bị bắt giữ CÔNG AN ĐỒNG NAI

Theo thông tin ban đầu, thời gian gần đây, trên quốc lộ 51 (qua địa bàn Đồng Nai và Bà Rịa - Vũng Tàu) liên tiếp xảy ra các vụ cướp giật tài sản người đi đường.



Những nghi can đi xe phân khối lớn di chuyển trên quốc lộ 51, khi phát hiện người đi đường mang dây chuyền, giỏ xách, điện thoại… hớ hênh thì tiếp cận cướp tài sản. Có nhiều vụ nạn nhân bị té, phải nhập viện cấp cứu.

Công an TP.Biên Hòa đã lập chuyên án triệt phá. Sau thời gian điều tra truy xét, đồng thời áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, đến ngày 7.7, Công an TP.Biên Hòa đã bắt giữ 4 nghi can trên.

Bước đầu các nghi can khai nhận đã thực hiện 20 vụ cướp giật tài sản trên quốc lộ 51 trong thời gian từ cuối tháng 5.2023 đến thời điểm bị bắt. Đáng chú ý, có hôm cả nhóm thực hiện 3 vụ cướp chỉ cách nhau 3 giờ đồng hồ.