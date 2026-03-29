Giải cứu cô gái rơi xuống giếng sâu lúc rạng sáng ở Gia Lai

Đức Nhật
29/03/2026 14:54 GMT+7

Lực lượng chức năng tỉnh Gia Lai kịp thời giải cứu cô gái rơi xuống giếng sâu trong đêm, đảm bảo an toàn dù địa hình hẹp, trời tối.

Ngày 29.3, UBND phường Hoài Nhơn Đông, tỉnh Gia Lai (trước đây thuộc thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định) cho biết cơ quan chức năng vừa giải cứu thành công một trường hợp rơi xuống giếng sâu trên địa bàn.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 4 giờ ngày 28.3, bà La Thị Nhanh (76 tuổi, ở tổ dân phố Ca Công, phường Hoài Nhơn Đông) nghe thấy tiếng động lạ phát ra từ giếng đào bên hông nhà.

Giải cứu thành công thiếu nữ rơi xuống giếng sâu lúc rạng sáng tại gia Lai - Ảnh 1.

Cơ quan chức năng giải cứu thiếu nữ bị rơi xuống giếng sâu lúc rạng sáng

ẢNH: ĐVCC

Ra kiểm tra, bà Nhanh phát hiện cháu nội là Đ.T.N.Q (22 tuổi) đã rơi xuống giếng nên lập tức hô hoán, đồng thời trình báo cơ quan chức năng.

Nhận tin báo, Công an phường Hoài Nhơn Đông nhanh chóng có mặt tại hiện trường, phối hợp với Đội Chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực số 4 (Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Gia Lai) triển khai phương án cứu nạn.

Do giếng sâu, đường kính nhỏ và thời điểm xảy ra sự việc trời còn tối, công tác tiếp cận nạn nhân gặp nhiều khó khăn. Lực lượng chức năng đã sử dụng thang và dây thừng để tiếp cận, vừa trấn an tinh thần nạn nhân vừa tổ chức đưa lên mặt đất an toàn.

Nhờ sự triển khai kịp thời, phối hợp nhịp nhàng giữa các lực lượng, nạn nhân đã được cứu nạn thành công.

Tây Ninh: Giải cứu thai phụ rơi xuống giếng sâu 20 m

Một phụ nữ mang thai ở tháng thứ 8 bị rơi xuống giếng sâu 20 m trong lúc đi mua đồ cho gia đình.

