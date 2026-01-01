Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Giải cứu thành công 2 bạn trẻ rơi xuống giếng hoang ở Long Khánh

Lê Lâm
Lê Lâm
01/01/2026 20:06 GMT+7

Trong lúc gửi xe để đi chơi đón năm mới 2026, 2 bạn trẻ không may lọt xuống giếng hoang. Đến 1 giờ 22 phút ngày 1.1.2026 thì được giải cứu thành công.

Tối 1.1, trao đổi với PV Thanh Niên, CLB Biệt đội hỗ trợ nhân dân 247 Long Khánh xác nhận có tham gia giải cứu 2 bạn trẻ bị rơi xuống giếng hoang nằm trong Trung tâm văn hóa cũ (gần sân vận động Long Khánh, thuộc phường Long Khánh, Đồng Nai).

Giải cứu thành công 2 bạn trẻ rơi xuống giếng hoang ở Long Khánh- Ảnh 1.

Giếng hoang nơi 2 bạn trẻ rơi xuống có đậy tấm đan bằng bê tông bên trên, bên dưới có nước

ẢNH: CLB BIỆT ĐỘI HỖ TRỢ NHÂN DÂN 247 LONG KHÁNH

Theo đó, vào khoảng 22 giờ 30 phút ngày 31.12.2025, CLB Biệt đội hỗ trợ nhân dân 247 Long Khánh được người dân thông báo có 2 bạn trẻ (1 nam, 1 nữ) bị rơi xuống giếng hoang trong Trung tâm văn hóa cũ nên cử lực lượng đến hỗ trợ.

Tại đây, lực lượng của CLB cùng Ban Chỉ huy Quân sự phường Long Khánh tiến hành giải cứu, đến 1 giờ 22 phút ngày 1.1.2026 thì đưa 2 bạn trẻ lên thành công.

Giải cứu thành công 2 bạn trẻ rơi xuống giếng hoang ở Long Khánh- Ảnh 2.

Sau khi được giải cứu, 2 nạn nhân được đưa đến trung tâm y tế để kiểm tra sức khỏe. Rất may cả 2 không bị chấn thương gì nghiêm trọng

ẢNH: CLB BIỆT ĐỘI HỖ TRỢ NHÂN DÂN 247 LONG KHÁNH

Theo CLB Biệt đội hỗ trợ nhân dân 247 Long Khánh, giếng hoang này nằm trong khuôn viên Trung tâm văn hóa cũ, 2 bạn trẻ trên tối qua vào đây gửi xe thì không may gặp nạn.

Trung tâm văn hóa cũ nằm trên đường Hùng Vương, đối diện là Bệnh viện đa khoa khu vực Long Khánh cũ, bên cạnh sân vận động Long Khánh. Vào tối 31.12.2025, tại sân vận động Long Khánh có tổ chức chương trình Đêm hội chào đón năm mới 2026. Trung tâm văn hóa cũ được tổ chức làm bãi giữ xe phục vụ người dân.

