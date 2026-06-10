TP.HCM: Khởi tố thanh niên lái xe che biển số rồi tạt sơn vào nhà hàng xóm

Ngày 10.6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phạm Chí Bình (28 tuổi, ở xã Nhà Bè) để điều tra về hành vi cố ý làm hư hỏng tài sản, khi dùng sơn pha xăng tạt vào nhà hàng xóm.

Công an TP.HCM khởi tố Phạm Chí Bình, sau khi người này dùng sơn pha xăng tạt vào nhà chị T. do mâu thuẫn ẢNH: CACC

Theo điều tra, tối 16.5, chị H.N.T (37 tuổi, ở xã Nhà Bè) phát hiện cửa chính, cổng sắt và tường trước nhà bị tạt sơn màu xám nên đến công an trình báo.

Tiếp nhận tin báo, Công an xã Nhà Bè tổ chức khám nghiệm hiện trường, thu thập chứng cứ và truy xét đối tượng gây ra vụ việc. Đến chiều 17.5, lực lượng chức năng xác định Phạm Chí Bình là người thực hiện hành vi trên.

Làm việc với cơ quan điều tra, Bình khai nhận do phát sinh mâu thuẫn với chị T. trong quá trình xây dựng nhà ở nên nảy sinh ý định trả đũa bằng cách tạt sơn vào nhà hàng xóm.

Theo đó, khoảng 21 giờ 20 ngày 16.5, Bình lấy sơn màu xám tại nhà, pha với xăng rồi điều khiển xe máy đến khu vực nhà chị T. Để tránh bị phát hiện, Bình dùng bạt che biển số xe trước khi mang thùng sơn tạt vào cửa nhà chị T. đến hai lần.

Sau khi gây án, Bình mang thùng sơn, chai nhựa, ống hút, tấm bạt che biển số cùng áo khoác đến khu vực bờ kè sông Phước Long phi tang rồi trở về nhà.

Cơ quan điều tra xác định hành vi của Bình có dấu hiệu phạm tội cố ý làm hư hỏng tài sản theo quy định của bộ luật Hình sự nên tiến hành các thủ tục tố tụng để xử lý theo quy định.