Đạo diễn Lê Minh kêu oan, phủ nhận tạt sơn, mắm tép đòi nợ

Chiều 3.6, TAND khu vực 4 TP.HCM mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Lê Minh (50 tuổi, tức đạo diễn Lê Minh) và Trần Quốc Thắng (45 tuổi, tài xế riêng của ông Minh) về tội "cưỡng đoạt tài sản". Đạo diễn Lê Minh và đồng phạm bị cáo buộc đã tạt sơn, mắm tép, uy hiếp tinh thần con nợ hồi tháng 9.2024.

Tuy nhiên, trong phần thẩm vấn, bị cáo Lê Minh phủ nhận cáo trạng, kêu oan, cho rằng hành vi tạt sơn, mắm tép "cho hả cơn giận, chứ không nhằm mục đích đòi tiền".

Đạo diễn Lê Minh (trái) và tài xế phải hầu tòa vì tạt chất bẩn vào nhà "con nợ" ẢNH: THẢO NHÂN

Đòi nợ không thành, đạo diễn chọn cách cực đoan

Theo diễn biến vụ án, năm 2016, trong một lần tham gia sự kiện, bà P.T.Q.C (55 tuổi, ở tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ, kinh doanh cửa hàng rượu ngoại) quen biết với Nguyễn Lê Minh.

Khi mối quan hệ 2 bên thân thiết, bà C. giới thiệu các sự kiện cho ông Minh làm đạo diễn để kiếm thêm thu nhập, còn ông Minh cho bà C. mượn tiền mở rộng kinh doanh.

Từ năm 2018, bà C. nhiều lần mượn của ông Minh 800 triệu đồng (không lấy lãi) để nhập rượu về bán. Cuối năm 2021, sau dịch Covid-19, ông Minh không có việc làm, kinh tế gặp khó khăn nên đòi tiền, nhưng bà C. không có tiền trả.

Sau đó, ông Minh khởi kiện đòi nợ. Ngày 26.1.2024, tòa án ra quyết định công nhận sự thỏa thuận của các đương sự và yêu cầu bà C. phải trả 730 triệu đồng cho ông Minh.

Tuy nhiên, Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Bà Rịa xác định bà C. không có tài sản tại địa phương và không còn cư trú tại địa phương nên đã ủy thác việc thi hành án đến Chi cục Thi hành án dân sự quận Tân Bình (cũ), nơi bà C. sinh sống.

Tại Chi cục Thi hành án dân sự quận Tân Bình, bà C. cam kết sẽ trả nợ cho Minh nhưng sau đó vẫn không thực hiện.

Chiều 4.9.2024, Nguyễn Lê Minh nhắn tin cho tài xế của mình yêu cầu mua 1 hộp sơn nhưng không thấy ông Thắng trả lời nên tự đi mua 1 hộp sơn đỏ và lấy mắm tép có sẵn trong nhà cho vào túi ni lông.

Khoảng 17 giờ cùng ngày, ông Minh nhờ ông Thắng chở đến nhà bà C., trên đường đi ông Minh không nói cho ông Thắng biết lý do đến nhà "con nợ".

Đến khoảng 17 giờ 45 phút, bà C. đang ở tầng 1 thì được nhân viên báo tin cửa hàng dưới tầng trệt bị tạt sơn và mắm tép.

Tạt sơn để dằn mặt, không có ý định đòi nợ

Tại phiên tòa, bị cáo Nguyễn Lê Minh phủ nhận cáo trạng.

Bị cáo Minh khai có mối quan hệ bạn bè với bà C. gần 20 năm, đã giúp đỡ bà C. rất nhiều trong cuộc sống.

"Giai đoạn Covid-19, biết bà C. cũng khó khăn nên bị cáo đã động viên bà C. trả dần 5 triệu đồng, 10 triệu đồng cũng được. Tuy nhiên, bà C. vẫn không trả nên buộc bị cáo phải khởi kiện", bị cáo Minh trình bày.

Về lý do tạt sơn, mắm tép vào nhà bà C., Nguyễn Lê Minh khai: "Bị cáo chịu áp lực, tức bà C., dồn nén trong mấy năm qua. Bị cáo bị bệnh hiểm nghèo, đầu óc không kiềm chế được. Bị cáo tức quá nên tạt sơn cho hả cơn giận chứ không nhằm mục đích đòi tiền. Vì nếu như lời hứa thì ngày 5.9 bà C. trả tiền thì bị cáo không có lý do gì để tạt sơn đòi tiền".

Kết luận giám định của Phòng Kỹ thuật hình sự Công an TP.HCM, trước và sau khi thực hiện việc tạt sơn và mắm tép, Nguyễn Lê Minh không có tin nhắn hay cuộc gọi đe dọa nào.

Do cả 2 bị cáo đều không nhận tội. Sau khi hội ý, HĐXX quyết định hoãn phiên tòa theo đề nghị của đại diện Viện kiểm sát để triệu tập bị hại, đảm bảo tính khách quan trong việc xét xử.