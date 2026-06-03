Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Đạo diễn Lê Minh kêu oan, phủ nhận tạt sơn, mắm tép đòi nợ

Phan Thương - Thảo Nhân
03/06/2026 18:19 GMT+7

Tại tòa, đạo diễn Lê Minh và tài xế của bị cáo kêu oan hành vi tạt sơn, mắm tép để đòi nợ, vì vậy HĐXX hoãn phiên tòa để triệu tập người bị hại.

Chiều 3.6, TAND khu vực 4 TP.HCM mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Lê Minh (50 tuổi, tức đạo diễn Lê Minh) và Trần Quốc Thắng (45 tuổi, tài xế riêng của ông Minh) về tội "cưỡng đoạt tài sản". Đạo diễn Lê Minh và đồng phạm bị cáo buộc đã tạt sơn, mắm tép, uy hiếp tinh thần con nợ hồi tháng 9.2024.

Tuy nhiên, trong phần thẩm vấn, bị cáo Lê Minh phủ nhận cáo trạng, kêu oan, cho rằng hành vi tạt sơn, mắm tép "cho hả cơn giận, chứ không nhằm mục đích đòi tiền".

Đạo diễn Lê Minh kêu oan, phủ nhận tạt sơn, mắm tép đòi nợ - Ảnh 1.

Đạo diễn Lê Minh (trái) và tài xế phải hầu tòa vì tạt chất bẩn vào nhà "con nợ"

ẢNH: THẢO NHÂN

Đòi nợ không thành, đạo diễn chọn cách cực đoan

Theo diễn biến vụ án, năm 2016, trong một lần tham gia sự kiện, bà P.T.Q.C (55 tuổi, ở tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ, kinh doanh cửa hàng rượu ngoại) quen biết với Nguyễn Lê Minh.

Khi mối quan hệ 2 bên thân thiết, bà C. giới thiệu các sự kiện cho ông Minh làm đạo diễn để kiếm thêm thu nhập, còn ông Minh cho bà C. mượn tiền mở rộng kinh doanh.

Từ năm 2018, bà C. nhiều lần mượn của ông Minh 800 triệu đồng (không lấy lãi) để nhập rượu về bán. Cuối năm 2021, sau dịch Covid-19, ông Minh không có việc làm, kinh tế gặp khó khăn nên đòi tiền, nhưng bà C. không có tiền trả.

Sau đó, ông Minh khởi kiện đòi nợ. Ngày 26.1.2024, tòa án ra quyết định công nhận sự thỏa thuận của các đương sự và yêu cầu bà C. phải trả 730 triệu đồng cho ông Minh.

Tuy nhiên, Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Bà Rịa xác định bà C. không có tài sản tại địa phương và không còn cư trú tại địa phương nên đã ủy thác việc thi hành án đến Chi cục Thi hành án dân sự quận Tân Bình (cũ), nơi bà C. sinh sống.

Tại Chi cục Thi hành án dân sự quận Tân Bình, bà C. cam kết sẽ trả nợ cho Minh nhưng sau đó vẫn không thực hiện.

Chiều 4.9.2024, Nguyễn Lê Minh nhắn tin cho tài xế của mình yêu cầu mua 1 hộp sơn nhưng không thấy ông Thắng trả lời nên tự đi mua 1 hộp sơn đỏ và lấy mắm tép có sẵn trong nhà cho vào túi ni lông.

Khoảng 17 giờ cùng ngày, ông Minh nhờ ông Thắng chở đến nhà bà C., trên đường đi ông Minh không nói cho ông Thắng biết lý do đến nhà "con nợ".

Đến khoảng 17 giờ 45 phút, bà C. đang ở tầng 1 thì được nhân viên báo tin cửa hàng dưới tầng trệt bị tạt sơn và mắm tép.

Tạt sơn để dằn mặt, không có ý định đòi nợ

Tại phiên tòa, bị cáo Nguyễn Lê Minh phủ nhận cáo trạng.

Bị cáo Minh khai có mối quan hệ bạn bè với bà C. gần 20 năm, đã giúp đỡ bà C. rất nhiều trong cuộc sống.

"Giai đoạn Covid-19, biết bà C. cũng khó khăn nên bị cáo đã động viên bà C. trả dần 5 triệu đồng, 10 triệu đồng cũng được. Tuy nhiên, bà C. vẫn không trả nên buộc bị cáo phải khởi kiện", bị cáo Minh trình bày.

Về lý do tạt sơn, mắm tép vào nhà bà C., Nguyễn Lê Minh khai: "Bị cáo chịu áp lực, tức bà C., dồn nén trong mấy năm qua. Bị cáo bị bệnh hiểm nghèo, đầu óc không kiềm chế được. Bị cáo tức quá nên tạt sơn cho hả cơn giận chứ không nhằm mục đích đòi tiền. Vì nếu như lời hứa thì ngày 5.9 bà C. trả tiền thì bị cáo không có lý do gì để tạt sơn đòi tiền".

Kết luận giám định của Phòng Kỹ thuật hình sự Công an TP.HCM, trước và sau khi thực hiện việc tạt sơn và mắm tép, Nguyễn Lê Minh không có tin nhắn hay cuộc gọi đe dọa nào.

Do cả 2 bị cáo đều không nhận tội. Sau khi hội ý, HĐXX quyết định hoãn phiên tòa theo đề nghị của đại diện Viện kiểm sát để triệu tập bị hại, đảm bảo tính khách quan trong việc xét xử.

Tin liên quan

Bắt nhóm cho vay nặng lãi tạt sơn, mắm tôm để đòi nợ

Bắt nhóm cho vay nặng lãi tạt sơn, mắm tôm để đòi nợ

Tuấn Anh từ TP.Hà Nội vào TP.Đà Nẵng lập đường dây cho vay nặng lãi, đã thực hiện 635 lượt cho vay chỉ trong hơn 3 tháng, thu lợi bất chính hơn 816 triệu đồng. Người vay chậm trả tiền bị tạt sơn, mắm tôm...

Khám phá thêm chủ đề

tạt sơn Cưỡng đoạt tài sản đạo diễn Lê Minh tạt sơn đòi nợ
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập thường trực: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận