Công an xã Nhà Bè xử lý đối tượng tạt sơn nhà dân vì mâu thuẫn

Ngày 19.5, Công an xã Nhà Bè, TP.HCM đang củng cố hồ sơ, xử lý P.C.B về hành vi tạt sơn vào nhà dân vì mâu thuẫn cá nhân.

P.C.B đang lau chùi sơn, khắc phục hậu quả ẢNH: C.A

Theo thông tin ban đầu, đêm 16.5, chị H.N.T (ở xã Nhà Bè) đang ở trong nhà thì nghe tiếng động lạ. Kiểm tra khu vực cửa chính, chị T. phát hiện cửa bị tạt sơn, chất lỏng bốc mùi nồng nặc gây hư hại tài sản và mất mỹ quan. Sau đó, chị T. đã trình báo sự việc đến cơ quan chức năng.

Tiếp nhận tin báo, lực lượng Công an xã Nhà Bè đã có mặt tại hiện trường để ghi nhận vụ việc, đồng thời trích xuất camera an ninh khu vực xung quanh và lấy lời khai các nhân chứng.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ và rà soát đối tượng nghi vấn, công an xác định nghi phạm thực hiện hành vi tạt sơn là P.C.B - một người dân sinh sống gần nhà chị T.

Tại trụ sở công an, P.C.B đã thừa nhận hành vi vi phạm. Bước đầu, người này khai nhận do có những xích mích, mâu thuẫn trong đời sống sinh hoạt hằng ngày với gia đình chị T. nên đã nảy sinh ý định trả đũa bằng cách tạt sơn.

Việc tạt sơn, chất bẩn vào nhà người khác không chỉ gây thiệt hại về tài sản mà còn gây tâm lý hoang mang, ảnh hưởng nghiêm trọng đến an ninh trật tự địa phương. Công an xã Nhà Bè khuyến cáo người dân khi có mâu thuẫn cần bình tĩnh giải quyết thông qua hòa giải tại cơ sở hoặc trình báo chính quyền, tránh các hành vi dẫn đến bị xử lý hình sự hoặc hành chính đáng tiếc.

Công an xã Nhà Bè đang phối hợp với các đơn vị liên quan để tiến hành đo đạc, giám định thiệt hại tài sản và xử lý người tạt sơn nói trên.