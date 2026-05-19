Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Công an xã Nhà Bè xử lý đối tượng tạt sơn nhà dân vì mâu thuẫn

Hoàng Huy - Trần Kha
19/05/2026 15:45 GMT+7

Liên quan vụ tạt sơn nhà dân do xích mích trong sinh hoạt, Công an xã Nhà Bè (TP.HCM) đang củng cố hồ sơ để xử lý người tạt sơn

Ngày 19.5, Công an xã Nhà Bè, TP.HCM đang củng cố hồ sơ, xử lý P.C.B về hành vi tạt sơn vào nhà dân vì mâu thuẫn cá nhân.

Công an xã Nhà Bè xử lý đối tượng tạt sơn nhà dân vì mâu thuẫn- Ảnh 1.

P.C.B đang lau chùi sơn, khắc phục hậu quả

ẢNH: C.A

Theo thông tin ban đầu, đêm 16.5, chị H.N.T (ở xã Nhà Bè) đang ở trong nhà thì nghe tiếng động lạ. Kiểm tra khu vực cửa chính, chị T. phát hiện cửa bị tạt sơn, chất lỏng bốc mùi nồng nặc gây hư hại tài sản và mất mỹ quan. Sau đó, chị T. đã trình báo sự việc đến cơ quan chức năng.

Tiếp nhận tin báo, lực lượng Công an xã Nhà Bè đã có mặt tại hiện trường để ghi nhận vụ việc, đồng thời trích xuất camera an ninh khu vực xung quanh và lấy lời khai các nhân chứng.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ và rà soát đối tượng nghi vấn, công an xác định nghi phạm thực hiện hành vi tạt sơn là P.C.B - một người dân sinh sống gần nhà chị T.

Tại trụ sở công an, P.C.B đã thừa nhận hành vi vi phạm. Bước đầu, người này khai nhận do có những xích mích, mâu thuẫn trong đời sống sinh hoạt hằng ngày với gia đình chị T. nên đã nảy sinh ý định trả đũa bằng cách tạt sơn.

Việc tạt sơn, chất bẩn vào nhà người khác không chỉ gây thiệt hại về tài sản mà còn gây tâm lý hoang mang, ảnh hưởng nghiêm trọng đến an ninh trật tự địa phương. Công an xã Nhà Bè khuyến cáo người dân khi có mâu thuẫn cần bình tĩnh giải quyết thông qua hòa giải tại cơ sở hoặc trình báo chính quyền, tránh các hành vi dẫn đến bị xử lý hình sự hoặc hành chính đáng tiếc.

Công an xã Nhà Bè đang phối hợp với các đơn vị liên quan để tiến hành đo đạc, giám định thiệt hại tài sản và xử lý người tạt sơn nói trên. 

TP.HCM: Mâu thuẫn mua bán ô tô, 2 thanh niên tạt mắm tôm vào nhà dân

Tin liên quan

Công an TP.HCM bắt người tạt sơn nhà người yêu cũ trong đêm giao thừa

Công an TP.HCM bắt người tạt sơn nhà người yêu cũ trong đêm giao thừa

Mâu thuẫn trong chuyện tình cảm, Phạm Ngọc Mỹ Tiên tạt sơn nhà người yêu cũ nhằm trút giận. Sau hơn 12 giờ truy tìm, Công an phường Thạnh Mỹ Tây (Công an TP.HCM) bắt giữ Tiên khi đang lẩn trốn ở tỉnh Vĩnh Long và tống đạt lệnh bắt tạm giam trong đêm giao thừa.

Khám phá thêm chủ đề

tạt sơn mâu thuẫn camera an ninh Xử lý hình sự Công an xã Nhà Bè
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận