TP.HCM dừng tiếp nhận 3 thủ tục hành chính trong lĩnh vực PCCC từ ngày 20.6

Ngày 20.6, đại diện Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ Công an TP.HCM cho biết đơn vị đã triển khai việc dừng tiếp nhận, giải quyết 3 thủ tục hành chính trong lĩnh vực PCCC và cứu nạn cứu hộ theo quy định mới của Chính phủ.

Từ 0 giờ ngày 20.6, Công an TP.HCM chính thức dừng tiếp nhận, giải quyết 3 thủ tục hành chính trong lĩnh vực PCCC và cứu nạn cứu hộ ẢNH: CACC

Theo đó, việc dừng tiếp nhận được thực hiện căn cứ Nghị quyết số 66.18/2026/NQ-CP ngày 18.5 của Chính phủ về phân quyền, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính và điều kiện kinh doanh, cùng Thông báo số 2050/TB-PCCC&CNCH-P4 ngày 19.6 của Cục Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ.

Ba thủ tục hành chính được dừng tiếp nhận, giải quyết gồm: kiểm tra công tác nghiệm thu về PCCC; nghiệm thu về PCCC đối với công trình, phương tiện giao thông đã được cơ quan công an cấp giấy chứng nhận thẩm duyệt thiết kế nhưng chưa được chấp thuận kết quả nghiệm thu; phục hồi hoạt động của cơ sở, phương tiện giao thông cơ giới, hộ gia đình và cá nhân.

Thời điểm dừng tiếp nhận được áp dụng từ 0 giờ ngày 20.6. Như vậy, kể từ ngày 20.6, TP.HCM nói riêng và cả nước nói chung chính thức dừng tiếp nhận ba thủ tục hành chính nói trên.

Đối với các hồ sơ thuộc 3 thủ tục hành chính nêu trên đã được tiếp nhận trước thời điểm 0 giờ ngày 20.6, Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ Công an TP.HCM sẽ tiếp tục giải quyết và trả kết quả theo quy định hiện hành. Việc xử lý các hồ sơ này sẽ được hoàn thành trước 0 giờ ngày 1.7.

Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ Công an TP.HCM đề nghị các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và người dân chủ động nắm bắt thông tin để thực hiện các thủ tục liên quan theo đúng quy định.