Công an TP.HCM: Bỏ nghiệm thu PCCC công trình từ 1.7, chuyển sang hậu kiểm

Chiều 11.6, tại họp báo định kỳ do Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy cùng Sở Văn hóa - Thể thao TP.HCM tổ chức, đại diện Công an TP.HCM đã thông tin về việc bỏ nghiệm thu PCCC từ ngày 1.7.

Thượng tá Trần Xuân Phương, Phó trưởng phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ (PC07, Công an TP.HCM) cho biết hiện Bộ Công an đang lấy ý kiến đối với dự thảo sửa đổi luật PCCC và cứu nạn cứu hộ, trong đó có nội dung bãi bỏ thủ tục nghiệm thu PCCC theo Nghị quyết 66.18/2026/NQ-CP của Chính phủ.

Theo Phó trưởng phòng PC07, chủ trương này sẽ giúp doanh nghiệp giảm đáng kể chi phí, thời gian thực hiện thủ tục, đồng thời giảm áp lực nhân lực cho cả cơ quan quản lý và doanh nghiệp, qua đó đẩy nhanh tiến độ đưa các dự án, công trình, phương tiện giao thông vào khai thác.

Cuộc họp báo định kỳ tại Trung tâm báo chí TP.HCM ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Công an có thể kiểm tra đột xuất

Theo thượng tá Trần Xuân Phương, để bảo đảm việc cắt giảm thủ tục hành chính nhưng không buông lỏng công tác quản lý nhà nước về PCCC, các cơ quan có thẩm quyền gồm lực lượng công an và cơ quan chuyên môn về xây dựng sẽ chuyển sang thực hiện hậu kiểm.

Việc kiểm tra sẽ được thực hiện theo hình thức định kỳ hoặc đột xuất đối với các công trình, dự án, phương tiện giao thông sau khi đưa vào hoạt động.

Thượng tá Trần Xuân Phương, Phó trưởng phòng PC07 Công an TP.HCM ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Ông cho biết cơ quan chức năng sẽ bảo đảm không để phát sinh tình trạng lợi dụng hoạt động kiểm tra để biến tướng thành một thủ tục nghiệm thu khác, gây phiền hà cho doanh nghiệp. Đồng thời, công tác quản lý nhà nước về PCCC vẫn được duy trì ngay từ khi cơ sở bắt đầu hoạt động.

Cắt giảm thủ tục, không cắt giảm tiêu chuẩn PCCC

Phó trưởng phòng PC07 Công an TP.HCM nhấn mạnh việc bãi bỏ thủ tục kiểm tra công tác nghiệm thu PCCC là cắt giảm thủ tục hành chính của cơ quan nhà nước, không phải cắt giảm các yêu cầu, tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật về PCCC.

Dù bỏ thủ tục nghiệm thu của cơ quan nhà nước, chủ đầu tư vẫn phải tổ chức thi công, lắp đặt, kiểm tra, nghiệm thu nội bộ và chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật về việc bảo đảm các điều kiện an toàn PCCC trước khi đưa công trình vào sử dụng.

Đối với các trường hợp chủ đầu tư hoặc đơn vị thi công không thực hiện đúng nội dung thiết kế PCCC đã được cơ quan có thẩm quyền thẩm định, thẩm duyệt; tự ý thay đổi giải pháp kỹ thuật hoặc cắt giảm các hạng mục, thiết bị PCCC nhằm giảm chi phí đầu tư thì sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Ngoài việc xử phạt vi phạm, cơ quan chức năng còn áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả, buộc khôi phục các điều kiện an toàn PCCC theo hồ sơ thiết kế đã được thẩm định.

Đối với những trường hợp vi phạm nghiêm trọng, tiềm ẩn nguy cơ trực tiếp gây cháy, nổ hoặc đe dọa an toàn tính mạng con người, cơ quan có thẩm quyền sẽ xem xét áp dụng biện pháp đình chỉ hoạt động có thời hạn theo quy định của pháp luật.