TP.HCM: Cháy xưởng mút xốp trên đường Hương Lộ 2

Trần Kha
02/06/2026 18:59 GMT+7

Vụ cháy xưởng mút xốp trên đường Hương Lộ 2 (phường Bình Trị Đông) khiến nhiều người trong khu dân cư nháo nhào. Lực lượng chức năng điều động nhiều xe chữa cháy đến hiện trường.

Ngày 2.6, Công an phường Bình Trị Đông cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM phong tỏa hiện trường, điều tra làm rõ vụ cháy xưởng mút xốp trên đường Hương Lộ 2.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 16 giờ cùng ngày, người dân phát hiện cháy tại xưởng mút xốp trong con hẻm ở đường Hương Lộ 2, phường Bình Trị Đông, TP.HCM.

Lúc này, người dân xung quanh và các công nhân đang làm việc tại xưởng cùng nhau dập lửa. Tuy nhiên, do bên trong chứa nhiều vật liệu dễ cháy, ngọn lửa nhanh chóng lan rộng khiến việc chữa cháy tại chỗ bất thành.

Một công nhân kể lại: “Lửa cháy nhanh quá, chúng tôi không xử lý kịp. Dù đã huy động thêm bình chữa cháy từ nhà dân lân cận nhưng vẫn không ăn thua”.

Do hiện trường vụ cháy xưởng mút xốp nằm sát các dãy nhà trọ và nhà dân, nguy cơ cháy lan là rất cao. Nhận tin báo, Đội Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ khu vực 9 và khu vực 20 đã điều động khoảng 10 xe chuyên dụng cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường triển khai khống chế hỏa hoạn.

Lực lượng chức năng đã chia thành nhiều hướng, dùng vòi rồng phun nước để cô lập đám cháy, đồng thời hỗ trợ người dân di dời tài sản ra khu vực an toàn.

Ghi nhận tại hiện trường, đám cháy tỏa khói đen bốc cao, khiến nhiều người sống xung quanh đây nháo nhào chạy ra đường để tránh bị ngạt khói. Đường Hương Lộ 2 và các hẻm lân cận vụ cháy được phong tỏa để phục vụ chữa cháy.

Ngoài ra, một người đàn ông bị thương ở chân do bỏng từ vụ cháy nhưng vẫn đi lại được và tỉnh táo, được người dân hỗ trợ băng bó rồi chở vào bệnh viện kiểm tra y tế.

Chiều tối cùng ngày, trao đổi với chúng tôi, một lãnh đạo UBND phường Bình Trị Đông xác nhận có vụ cháy xưởng mút xốp trên địa bàn, hiện đám cháy đã được khống chế hoàn toàn. Cơ quan công an đang tiến hành khám nghiệm hiện trường để làm rõ nguyên nhân cũng như thống kê thiệt hại tài sản do vụ cháy xưởng mút xốp này.

Cháy nhà xưởng hàng nghìn mét vuông ở TP.HCM

Nhà xưởng rộng hàng nghìn mét vuông ở phường Vĩnh Tân (TP.HCM) bị cháy vào chiều 29.4 gây thiệt hại nhiều tài sản.

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập thường trực: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

