Nam sinh xông vào đám cháy cứu người được tặng Huy hiệu 'Tuổi trẻ dũng cảm’
Video Thời sự

Nam sinh xông vào đám cháy cứu người được tặng Huy hiệu 'Tuổi trẻ dũng cảm’

Đình Huy - Phan Hậu
26/03/2026 22:34 GMT+7

Chiều 26.3, tại Hà Nội, T.Ư Đoàn tổ chức lễ trao tặng Huy hiệu “Tuổi trẻ dũng cảm” cho sinh viên Nguyễn Lê Tú, Khoa Vật lý kỹ thuật, Đại học Bách khoa Hà Nội.

Dự buổi lễ có anh Nguyễn Minh Triết, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thường trực T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam; PGS Huỳnh Quyết Thắng, Giám đốc Đại học Bách khoa Hà Nội.

Anh Nguyễn Minh Triết trao Huy hiệu “Tuổi trẻ dũng cảm” tặng nam sinh viên Nguyễn Lê Tú

ẢNH: PHAN HẬU

Nam sinh viên Nguyễn Lê Tú là người đã lao vào đám cháy tại ngôi nhà 6 tầng 1 tum trên phố Lĩnh Nam (P.Hoàng Mai, Hà Nội), cùng người dân và lực lượng chức năng cứu thoát 5 người, góp phần hạn chế thiệt hại về người.

Tại buổi lễ, anh Nguyễn Minh Triết đã trao Huy hiệu “Tuổi trẻ dũng cảm” và bằng khen của T.Ư Đoàn tặng nam sinh viên Nguyễn Lê Tú vì đã có hành động dũng cảm cứu người trong tình huống khẩn cấp.

Nam sinh xông vào đám cháy cứu người được tặng Huy hiệu 'Tuổi trẻ dũng cảm’

Tin liên quan

Nam sinh xông vào đám cháy cứu người: ‘Thấy mọi người đi ra mà vui không tả nổi’

Nam sinh xông vào đám cháy cứu người: ‘Thấy mọi người đi ra mà vui không tả nổi’

Giữa tiếng kêu cứu của nạn nhân và ngọn lửa bùng lên dữ dội, nam sinh Nguyễn Lê Tú đã không ngần ngại, liều mình lao vào đám cháy để cứu người.

