Nam sinh xông vào đám cháy cứu người được tặng Huy hiệu 'Tuổi trẻ dũng cảm’

Dự buổi lễ có anh Nguyễn Minh Triết, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thường trực T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam; PGS Huỳnh Quyết Thắng, Giám đốc Đại học Bách khoa Hà Nội.

Anh Nguyễn Minh Triết trao Huy hiệu “Tuổi trẻ dũng cảm” tặng nam sinh viên Nguyễn Lê Tú ẢNH: PHAN HẬU

Nam sinh viên Nguyễn Lê Tú là người đã lao vào đám cháy tại ngôi nhà 6 tầng 1 tum trên phố Lĩnh Nam (P.Hoàng Mai, Hà Nội), cùng người dân và lực lượng chức năng cứu thoát 5 người, góp phần hạn chế thiệt hại về người.



Tại buổi lễ, anh Nguyễn Minh Triết đã trao Huy hiệu “Tuổi trẻ dũng cảm” và bằng khen của T.Ư Đoàn tặng nam sinh viên Nguyễn Lê Tú vì đã có hành động dũng cảm cứu người trong tình huống khẩn cấp.