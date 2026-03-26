Sở Xây dựng Hà Nội: 'Không chống lụt trên giấy', không để chi 20.000 tỉ mà vẫn ngập

Phó giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội Trương Hải Long nêu quan điểm tại hội thảo lấy ý kiến để hoàn thiện Đề án xử lý úng ngập khu vực nội thành Hà Nội giai đoạn 2026 - 2030, hôm qua 25.3.

Phó giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội Trương Hải Long phát biểu tại hội thảo, khẳng định không chống ngập Hà Nội trên giấy ẢNH: NGUYỄN TRƯỜNG

Khi triển khai đề án là phải có hiệu quả

Theo ông Long, đề án được xây dựng để triển khai trong giai đoạn 2026 - 2030. Tuy nhiên công tác chống ngập sẽ không dừng lại sau mốc thời gian này vì không ai dám khẳng định đến năm 2030 sẽ chống ngập xong.

Do đó, cơ quan chức năng đã đi các nước tiếp cận mô hình mới, trong đó có "thành phố bọt biển" để tìm giải pháp chống úng ngập lâu dài.

Với đặc thù quỹ đất nội đô hạn chế, các chuyên gia có lưu ý tập trung vào các "giải pháp xám"(các công trình hạ tầng kỹ thuật truyền thống, cứng vững nhằm tiêu thoát nước nhanh chóng…), còn "giải pháp xanh" (phi công trình) thì diện tích đất "chỉ có mức độ".

Góp ý thêm về đề án, lãnh đạo Sở Xây dựng cho biết, thành phố rất mong muốn chống được ngập lụt nhưng nguồn lực "cũng có mức độ" nên phải cần đưa ra thêm nhiều phương án tài chính khác nhau.

Ví dụ, với hiện trạng và lượng mưa đề xuất cần kinh phí thực hiện là 20.000 tỉ đồng. Nhưng với thời tiết cực đoan, muốn chống ngập tốt hơn thì có thể cần kinh phí lên tới 40.000 tỉ đồng, đồng thời đưa ra mức kinh phí 15.000 tỉ đồng dành cho chống ngập để thành phố nghiên cứu, lựa chọn mức phù hợp với ngân sach.

Ngoài ra, đề án cần được xây dựng chi tiết theo từng giai đoạn, phân kỳ thực hiện rõ ràng theo năm. Việc chia chu kỳ sẽ giúp cơ quan quản lý có cơ sở nghiên cứu kỹ lưỡng, tham mưu hiệu quả hơn cho thành phố.

Đặc biệt, ông Long nhấn mạnh nguyên tắc chống ngập, lụt sau khi triển khai đề án là phải hiệu quả. "Chủ trương của Thành ủy, UBND thành phố là phải có thành phẩm, không thể chống lụt trên giấy được. Sau khi chi mấy chục nghìn tỉ mà vẫn ngập, vẫn lụt là không được", ông Long nói.

Sơ bộ khái toán các nhóm dự án được đơn vị tư vấn đề xuất để chống úng ngập khu vực nội thành Hà Nội ẢNH: NGUYỄN TRƯỜNG

Không để tình trạng úng ngập ở Hà Nội "trầm trọng thêm"

Trước đó, thuyết minh về đề án trên cơ sở đánh giá hiện trạng và phân tích nguyên nhân tại các khu vực úng ngập trên địa bàn Hà Nội, đơn vị tư vấn đề xuất nhiều nhóm giải pháp, gồm các công trình xây dựng hạ tầng thoát nước, như kênh dẫn, cống, trạm bơm đầu mối; cải tạo, đào thêm hồ điều hòa, bể ngầm điều tiết; giải pháp tăng diện tích được phủ xanh, cải tạo bề mặt đường để tăng khả thẩm thấu; giải pháp xây dựng mô hình "thành phố bọt biển".

Đồng thời, đề án cũng đề xuất các danh mục dự án ưu tiên đầu tư với tổng kinh phí khoảng 20.000 tỉ đồng.

Phố Nguyễn Tuân (Hà Nội) "thất thủ" khi xảy ra mưa lớn hồi tháng 9.2025 ẢNH: NGUYỄN TRƯỜNG

Theo Quyết định số 725/QĐ-TTg về phê duyệt Quy hoạch thoát nước thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, tổng lưu vực phân vùng tiêu thoát nước nội thành Hà Nội khoảng 313 km2. Tuy nhiên, đến nay, mới có 77 km2 thuộc lưu vực sông Tô Lịch được đầu tư "tương đối hoàn chỉnh" (mới được 25%).

Cạnh đó, theo quy hoạch, tổng công suất bơm ở trạm bơm đầu mối cũng mới được đầu tư khoảng 20%; và đầu tư được 1.010 ha hồ điều hòa (hơn 18%).

Hồi tháng 9 và tháng 10.2025, Hà Nội xuất hiện 200 điểm úng ngập do chịu 2 trận hoàn lưu của bão số 10 và bão số 11. Nhiều khu vực ngập sâu cả tháng.

Tại hội thảo, nhắc đến tình trạng Hà Nội ngập úng vào mùa mưa năm 2025, Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội Nguyễn Phi Thường cho biết, một phần nguyên nhân do đô thị phát triển nhanh, trong khi đó, việc đầu tư theo hệ thống thoát nước thì chậm, cộng thêm một số nội dung làm chưa tốt như cao độ nền.

Theo ông Thường, thành phố đã quán triệt chỉ đạo của cơ quan cấp trên là dứt khoát không được làm cho tình trạng úng ngập trầm trọng thêm, phải giảm bớt và nằm trong điều chỉnh thể tổng thể của quy hoạch.

"Trong tháng 3, Sở Xây dựng sẽ có báo cáo về "thành phố bọt biển" và tham mưu thành phố triển khai các quy định với tinh thần thích ứng, trữ nước mưa và mang tính hệ thống", ông Thường nói.