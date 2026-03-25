Chiều 24.3, trên đường đi học về nhà, Nguyễn Lê Tú (quê Hưng Yên, sinh viên năm 2, Đại học Bách Khoa) phát hiện ngôi nhà số 3 ngõ 218 Lĩnh Nam (P.Hoàng Mai, Hà Nội) đang bốc cháy. Tú thấy lửa bốc cháy lên từ tầng 2 rồi nhanh chóng bao trùm ngôi nhà, kèm theo đó là những tiếng kêu cứu của những người đang mắc kẹt.

Nam sinh xông vào đám cháy cứu người: ‘Thấy mọi người đi ra mà vui không tả nổi’

Quan sát nhanh xung quanh, Tú thấy đường cứu người duy nhất chính là đi từ ngôi nhà cao tầng đang xây bên cạnh, có thể bắc thang rồi trèo qua, chui từ trên mái xuống dưới cứu người. Nghĩ là làm, khi trèo lên tầng 7 ngôi nhà bên cạnh, Tú thấy 2 người đàn ông (1 người là anh Nguyễn Tiến Long - con rể của chủ nhà, người còn lại mặc áo đen, đeo khẩu trang, chưa rõ danh tính) đang dùng búa đập mái tôn và đưa được 2 người già ra ngoài.

Ngôi nhà xảy ra vụ cháy ẢNH: ĐÌNH HUY

Lúc này, Tú cùng hàng xóm hỗ trợ 2 nạn nhân đầu tiên đi qua thang. Tuy nhiên khi thấy trong nhà còn tiếng kêu cứu của trẻ em, Tú liền trèo qua thang sang mái nhà bên cạnh hỗ trợ cứu người.