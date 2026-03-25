Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Nam sinh xông vào đám cháy cứu người: ‘Thấy mọi người đi ra mà vui không tả nổi’
Video Thời sự

Đình Huy
25/03/2026 18:09 GMT+7

Giữa tiếng kêu cứu của nạn nhân và ngọn lửa bùng lên dữ dội, nam sinh Nguyễn Lê Tú đã không ngần ngại, liều mình lao vào đám cháy để cứu người.

Chiều 24.3, trên đường đi học về nhà, Nguyễn Lê Tú (quê Hưng Yên, sinh viên năm 2, Đại học Bách Khoa) phát hiện ngôi nhà số 3 ngõ 218 Lĩnh Nam (P.Hoàng Mai, Hà Nội) đang bốc cháy. Tú thấy lửa bốc cháy lên từ tầng 2 rồi nhanh chóng bao trùm ngôi nhà, kèm theo đó là những tiếng kêu cứu của những người đang mắc kẹt.

Quan sát nhanh xung quanh, Tú thấy đường cứu người duy nhất chính là đi từ ngôi nhà cao tầng đang xây bên cạnh, có thể bắc thang rồi trèo qua, chui từ trên mái xuống dưới cứu người. Nghĩ là làm, khi trèo lên tầng 7 ngôi nhà bên cạnh, Tú thấy 2 người đàn ông (1 người là anh Nguyễn Tiến Long - con rể của chủ nhà, người còn lại mặc áo đen, đeo khẩu trang, chưa rõ danh tính) đang dùng búa đập mái tôn và đưa được 2 người già ra ngoài.

Nam sinh xông vào đám cháy cứu 5 người ở Hà Nội: 'Tôi không phải người hùng'- Ảnh 1.

Ngôi nhà xảy ra vụ cháy

ẢNH: ĐÌNH HUY

Lúc này, Tú cùng hàng xóm hỗ trợ 2 nạn nhân đầu tiên đi qua thang. Tuy nhiên khi thấy trong nhà còn tiếng kêu cứu của trẻ em, Tú liền trèo qua thang sang mái nhà bên cạnh hỗ trợ cứu người.

Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận