Bắc thang cứu 7 người trong vụ cháy ở Hà Nội: 'Lúc đó cứu được ai thì cứu đã'
Video Thời sự

Bắc thang cứu 7 người trong vụ cháy ở Hà Nội: 'Lúc đó cứu được ai thì cứu đã'

Đình Huy
25/03/2026 10:23 GMT+7

Trong lúc 7 người đang mắc kẹt trên tầng tum của ngôi nhà bị cháy, ông Nghĩa cùng người dân đã bắc thang đưa các nạn nhân sang khu vực an toàn.

Khoảng 17 giờ 50 ngày 24.3, lửa bùng lên từ tầng 2 ngôi nhà cao 6 tầng, 1 tum tại số 3 ngõ 218 đường Lĩnh Nam (P.Hoàng Mai, Hà Nội). Ít phút sau, lửa nhanh chóng lan rộng, khói đen bao trùm ngôi nhà.

Thời điểm xảy ra vụ hỏa hoạn trong nhà có 7 người mắc kẹt, tất cả sau đó di chuyển lên tầng tum, vẫy tay qua cửa kêu cứu. Cùng thời điểm đó, người dân ở hiện trường cũng phát hiện đám cháy qua mùi khét và ngọn lửa bùng lên ở tầng 2.

Những người có mặt ở hiện trường cho biết, ban đầu họ ngửi thấy mùi khét và phát hiện lửa bùng lên dữ dội từ khu vực tầng 2. Sau đó, họ cố tiếp cận nhưng không thể lên các tầng cứu người do lửa lan mạnh.

Theo một clip được chia sẻ trên mạng xã hội, bất chấp khói đen dày đặc, 2 người đàn ông trèo lên mái nhà, dùng búa gắng sức phá mái tôn, tạo lối thoát cứu người mắc kẹt bên dưới. Khi tạo được lối thoát hiểm, người đàn ông áo trắng mang thang tới, đưa nhiều nạn nhân mắc kẹt bên dưới lên mái nhà để thoát khỏi nguy hiểm.

- Ảnh 1.

Ông Nguyễn Văn Nghĩa

ẢNH: LÊ PHÚ

Cùng thời điểm này, lực lượng chức năng cũng có mặt, phối hợp cùng người dân đưa các nạn nhân xuống dưới an toàn và bàn giao cho lực lượng y tế. Hiện sức khỏe của 7 người đã ổn định.

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên.
