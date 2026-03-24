Toàn cảnh 17h: Nhân chứng phá cửa cứu 2 mẹ con trong đám cháy | 3 xe bán tải rượt đuổi, đánh hội đồng như phim

Toàn cảnh 17h ngày 24.3.2026 của Báo Thanh Niên có nhiều thông tin đáng chú ý:

Đồng Nai: Thêm tuyến đường thi công khiến nhà dân chênh vênh bên mép vực sâu

Lại thêm một dự án đường Phú Trung đi Phước Tân, đoạn giáp ranh xã Phú Riềng và Phú Trung, tỉnh Đồng Nai hạ cốt nền đường khiến một số nhà dân chênh vênh bên mép vực sâu, tiềm ẩn nguy hiểm.

TP.HCM bước vào cao điểm nắng nóng, có ngày lên tới 36 độ C

Tuần qua, những cơn mưa trái mùa bắt đầu thưa dần và cùng với đó, số giờ có nắng trong ngày cũng gia tăng. Giải thích về xu hướng nắng nóng gia tăng, chuyên gia khí tượng thủy văn Lê Thị Xuân Lan nói: "Hiện tại đang trong giai đoạn tiết xuân phân, thời kỳ này ánh nắng mặt trời chiếu vuông góc với đường xích đạo. Do vậy trong khoảng thời gian này số giờ nắng trong ngày kéo dài nhất và cường độ bức xạ mặt trời cũng cao nhất. Nó tạo thành kiểu thời tiết đặc trưng của mùa khô ở Nam bộ cũng như khu vực quanh đường xích đạo. Bên cạnh đó, trong giai đoạn này các áp thấp nóng ở phía tây hoạt động mạnh và lấn sang phía đông ảnh hưởng đến nước ta, gây nên các đợt nắng nóng và nắng nóng gay gắt trên diện rộng".

Hàng không cắt giảm đường bay nội địa vì thiếu nhiên liệu

Trước tình hình này, Tổng công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines - VNA) xác định mục tiêu ưu tiên duy trì các đường bay kết nối hàng không quốc gia, đảm bảo hoạt động giao thương, du lịch và đối ngoại của đất nước, cũng như duy trì các đường bay huyết mạch nội địa để phục vụ đi lại của người dân trong nước.

Cục Đăng kiểm sắp họp giải quyết kiến nghị “đạp thốc chân ga”

Trao đổi với PV Thanh Niên sáng 24.3, ông Nguyễn Văn Quyền, Chủ tịch Hiệp hội Ô tô Vận tải Việt Nam cho biết sau khi có công văn gửi Cục Đăng kiểm Việt Nam về vấn đề đạp thốc ga trong vòng 1 giây để kiểm định khí thải, nhiều ý kiến của các chuyên gia, chủ phương tiện đều đồng tình ủng hộ, đề xuất phải thay thế bằng quy trình khác phù hợp hơn. Tiếp thu các kiến nghị, Cục Đăng kiểm Việt Nam đã gửi thư mời lãnh đạo Hiệp hội Ô tô Vận tải Việt Nam, các hiệp hội địa phương, đại diện Sở Xây dựng và các trung tâm đăng kiểm vào chiều 24.3 để lắng nghe các ý kiến và xem xét giải pháp phù hợp.

Tất cả sẽ có trong bản tin Toàn cảnh 17h, được phát trên thanhnien.vn cùng kênh YouTube Báo Thanh Niên. Kính mời quý vị theo dõi.