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Thời sự

Nhân viên cửa hàng điện thoại ở Đà Nẵng chiếm đoạt 84 iPhone để đánh bạc

Huy Đạt
Huy Đạt
12/06/2026 15:47 GMT+7

Chiếm đoạt 84 chiếc iPhone rồi bán lấy tiền đầu tư Bitcoin và đánh bạc trực tuyến, nam thanh niên ở thành phố Đà Nẵng đã thua sạch và ra cơ quan công an tự thú.

Ngày 12.6, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an thành phố Đà Nẵng cho biết đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Trần Bá Trường (25 tuổi, ở phường Điện Bàn, thành phố Đà Nẵng) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đà Nẵng: Nhân viên cửa hàng điện thoại chiếm đoạt 84 iPhone để lấy tiền đánh bạc- Ảnh 1.

Trần Bá Trường tại cơ quan công an sau khi đến tự thú về hành vi chiếm đoạt tài sản

ẢNH: Đ.X

Theo điều tra, ngày 8.5, Trường đến cơ quan công an tự thú về hành vi chiếm đoạt điện thoại di động tại các cửa hàng thuộc hệ thống T.G.D.Đ.

Kết quả xác minh cho thấy, trong các ngày 5 và 6.5, lợi dụng vị trí nhân viên đang làm việc tại hệ thống T.G.D.Đ, Trường đã lén lấy 28 chiếc iPhone mới xuất kho mang ra ngoài tiêu thụ, lấy tiền sử dụng cá nhân.

Không dừng lại ở đó, Trường còn liên hệ với nhiều nhân viên trong hệ thống, gian dối thông báo có khách mua hàng để yêu cầu tạo đơn bán. Sau khi nhân viên gửi mã QR trên hóa đơn, Trường sử dụng tài khoản bán hàng do công ty cấp để tự quét mã xác nhận thanh toán nhằm hợp thức hóa giao dịch.

Khi tài khoản hết hạn mức giao dịch, Trường tiếp tục chiếm đoạt mã OTP của các nhân viên khác để đăng nhập, thực hiện các giao dịch thanh toán. Bằng thủ đoạn này, Trường đã chiếm đoạt thêm 56 điện thoại di động tại nhiều cửa hàng thuộc hệ thống T.G.D.Đ. trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Cơ quan điều tra xác định tổng cộng Trường đã chiếm đoạt 84 điện thoại di động. Toàn bộ số tiền thu được từ việc bán số điện thoại trên được Trường sử dụng để đầu tư tiền ảo Bitcoin và đánh bạc trên không gian mạng, dẫn đến thua sạch.

Đến nay, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an thành phố Đà Nẵng đã truy vết, thu hồi được 3 điện thoại di động liên quan vụ án và đang tiếp tục mở rộng điều tra, truy tìm số tài sản còn lại để thu hồi cho bị hại.

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