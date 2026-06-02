Thời sự

Du khách Kazakhstan tắm biển Mỹ Khê, mất 2 iPhone trị giá 75 triệu đồng

Huy Đạt
02/06/2026 17:31 GMT+7

Du khách Kazakhstan mất 2 điện thoại iPhone trị giá 75 triệu đồng khi tắm biển Mỹ Khê (thành phố Đà Nẵng). Công an phường An Hải ngay sau đó bắt giữ nghi phạm và làm rõ thêm hàng loạt vụ trộm cắp khác.

Ngày 2.6, Công an phường An Hải (thành phố Đà Nẵng) cho biết đang củng cố hồ sơ, đề xuất áp dụng các biện pháp tố tụng đối với Nguyễn Khắc Quang (52 tuổi, trú phường Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng) để điều tra hành vi trộm cắp tài sản. Nghi phạm này đã trộm 2 điện thoại và một số tài sản khác của du khách nước ngoài tại bãi biển Mỹ Khê.

Nghi phạm Nguyễn Khắc Quang khai đã lợi dụng sự sơ hở của du khách khi tắm biển để thực hiện nhiều vụ trộm cắp

Trước đó, rạng sáng 1.6, ông A.N (quốc tịch Kazakhstan) đến tắm biển Mỹ Khê tại khu vực đối diện khách sạn Grand Sea Hotel trên đường Hà Bổng (phường An Hải). Trong lúc xuống biển, người này để lại 2 điện thoại di động iPhone 16 Pro và iPhone 15 Pro Max trên bãi cát, dùng áo thun che lại.

Khoảng 15 phút sau quay lại, ông A.N phát hiện toàn bộ tài sản trị giá khoảng 75 triệu đồng đã bị lấy trộm nên đến Công an phường An Hải trình báo.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng công an khẩn trương triển khai truy xét, xác định Nguyễn Khắc Quang là nghi phạm thực hiện vụ trộm.

Qua theo dõi, công an phát hiện Quang đang tìm cách tiêu thụ số điện thoại vừa trộm được. Đến khoảng 18 giờ 30 ngày 1.6, khi Nguyễn Khắc Quang ngồi trong quán cà phê trên đường Nguyễn Văn Linh (phường Hải Châu, thành phố Đà Nẵng) thì bị kiểm tra, phát hiện đang cất giữ toàn bộ tang vật cùng nhiều tài sản nghi do phạm tội mà có nên công an bắt giữ.

Tang vật gồm nhiều điện thoại di động, tiền mặt và nhẫn kim loại màu vàng được công an thu giữ

Tại cơ quan công an, Quang khai đã lợi dụng sự sơ hở của người dân và du khách khi vui chơi, tắm biển để trộm cắp tài sản.

Đáng chú ý, qua đấu tranh mở rộng, Nguyễn Khắc Quang còn thừa nhận thực hiện thêm 7 vụ trộm cắp khác tại các bãi biển và cơ sở y tế ở nhiều địa phương, trong đó có nhiều vụ xảy ra tại khu vực biển Mỹ Khê. Tang vật thu giữ gồm nhiều điện thoại di động, 36 triệu đồng tiền mặt và một nhẫn kim loại màu vàng. Tổng giá trị tài sản thu hồi ước tính hàng trăm triệu đồng.

Hiện vụ việc đang được Công an phường An Hải tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

