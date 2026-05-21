Đà Nẵng: Bắt nghi phạm gây 17 vụ trộm cắp tại nhà thuốc, siêu thị

Huy Đạt
21/05/2026 18:07 GMT+7

Bị bắt quả tang khi đang cạy cửa nhà thuốc giữa đêm, Hồ Văn Thảo khai đã gây ra hàng loạt vụ trộm tại nhiều cơ sở kinh doanh trên địa bàn phường Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng.

Ngày 21.5, Công an phường Sơn Trà (thành phố Đà Nẵng) cho biết vừa bắt giữ Hồ Văn Thảo (29 tuổi, ở phường Sơn Trà), nghi phạm gây ra hàng loạt vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn.

Đà Nẵng: Bắt nghi phạm gây 17 vụ trộm cắp tại nhà thuốc, siêu thị- Ảnh 1.

Nghi phạm Hồ Văn Thảo bị Công an phường Sơn Trà bắt giữ để điều tra về việc gây ra hàng loạt vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn

ẢNH: Đ.X

Từ tháng 4.2026, Công an phường Sơn Trà đã xác lập chuyên án ST01 để tập trung đấu tranh, làm rõ hành vi phạm tội của nghi phạm gây ra nhiều vụ trộm cắp tài sản tại các cơ sở kinh doanh.

Sau thời gian triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng công an thu thập đầy đủ tài liệu, chứng cứ, xác định Hồ Văn Thảo là nghi phạm thực hiện nhiều vụ trộm trên địa bàn.

Khoảng 2 giờ ngày 19.5, trong lúc mật phục, công an phát hiện Thảo đang cạy phá cửa một nhà thuốc trên đường Khúc Hạo để đột nhập trộm cắp tài sản nên lập tức khống chế, bắt giữ quả tang.

Tại cơ quan công an, Thảo khai nhận do không có nghề nghiệp ổn định, cần tiền tiêu xài nên liên tiếp thực hiện các vụ đột nhập trộm cắp tại cơ sở kinh doanh, siêu thị, nhà thuốc.

Bước đầu, Công an phường Sơn Trà xác định từ cuối năm 2025 đến nay, Hồ Văn Thảo đã gây ra 17 vụ trộm cắp tài sản với tổng giá trị hơn 50 triệu đồng cùng nhiều tài sản khác.

Tang vật công an thu giữ gồm xe máy, dụng cụ dùng để cạy phá khóa cùng nhiều vật chứng liên quan.

Vụ việc đang được Công an phường Sơn Trà tiếp tục củng cố hồ sơ, mở rộng điều tra và xử lý.

Công an thành phố Đà Nẵng khuyến cáo các hộ kinh doanh cần tăng cường hệ thống camera giám sát và kịp thời trình báo khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn để phòng ngừa tội phạm trộm cắp.

Đà Nẵng: Trộm tiền và điện thoại của bệnh nhân rồi mang đi nhậu, hát karaoke

Lợi dụng bệnh nhân ngủ say trong bệnh viện ở thành phố Đà Nẵng, người đàn ông có tiền án đã trộm điện thoại và 4 triệu đồng rồi mang tiền đi ăn nhậu, hát karaoke.

Đà Nẵng trộm cắp tiệm thuốc Trộm cắp tài sản siêu thị
