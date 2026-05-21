Đà Nẵng: Trộm tiền và điện thoại của bệnh nhân rồi mang đi nhậu, hát karaoke

Huy Đạt
21/05/2026 12:43 GMT+7

Lợi dụng bệnh nhân ngủ say trong bệnh viện ở thành phố Đà Nẵng, người đàn ông có tiền án đã trộm điện thoại và 4 triệu đồng rồi mang tiền đi ăn nhậu, hát karaoke.

Ngày 21.5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng cho biết đã ra quyết định tạm giữ và lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Văn Ba (42 tuổi, ở xã Thuận Hạnh, tỉnh Lâm Đồng) để điều tra hành vi "trộm cắp tài sản".

Nghi phạm Nguyễn Văn Ba trộm tiền và điện thoại của bệnh nhân tại Trung tâm y tế khu vực Duy Xuyên

Trước đó, khoảng 15 giờ ngày 18.5, Công an xã Nam Phước tiếp nhận tin báo của ông T.V.C (53 tuổi, ở xã Xuân Phú, thành phố Đà Nẵng) về việc bị mất một điện thoại di động cùng 4 triệu đồng khi đang điều trị tại Khoa Ngoại, Trung tâm y tế khu vực Duy Xuyên. 

Ngay sau khi nhận tin báo, Công an xã Nam Phước đã triển khai lực lượng rà soát các nghi phạm nghi vấn trên địa bàn. Sau thời gian ngắn truy xét, lực lượng công an xác định Nguyễn Văn Ba là nghi phạm gây án nên tiến hành bắt giữ.

Tại cơ quan công an, Ba khai nhận khoảng 12 giờ 35 phút ngày 18.5, khi vào Trung tâm y tế khu vực Duy Xuyên thăm người quen thì phát hiện ông T.V.C và vợ đang ngủ say nên lén lấy điện thoại cùng 4 triệu đồng rồi rời khỏi hiện trường.

Sau khi trộm tiền và điện thoại của bệnh nhân, nghi phạm này dùng tiền ăn nhậu, hát karaoke và tiêu xài cá nhân tại nhiều địa điểm trên địa bàn.

Theo cơ quan công an, Nguyễn Văn Ba từng có tiền án về tội “trộm cắp tài sản” nhưng sau khi chấp hành án phạt vẫn tái phạm.

Qua vụ việc, Công an thành phố Đà Nẵng khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác tại bệnh viện, cơ sở y tế và nơi đông người; không để điện thoại, ví tiền và tài sản có giá trị ở vị trí dễ bị kẻ gian lợi dụng lấy trộm.

